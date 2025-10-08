TP.HCM: Ra mắt bộ phận một cửa tại 6 công an cấp xã ở khu vực 2 08/10/2025 15:15

(PLO)- Tại khu vực 2, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra mắt bộ phận một cửa tại Công an xã Hồ Tràm, Phước Hải và phường Bà Rịa, Tam Long, Long Hương.

Sáng 8-10, tại trụ sở Công an xã Hồ Tràm, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (bộ phận một cửa).

Công an xã Hồ Tràm là một trong 20 đơn vị công an cấp xã được Công an TP.HCM chọn tổ chức điểm bộ phận một cửa.

Thượng tá Trần Văn Hoài, Trưởng Công an xã Hồ Tràm giới thiệu hoạt động tại bộ phận một cửa. Ảnh: NT

Hiện đại hóa quy trình phục vụ

Tham dự lễ có Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; phòng nghiệp vụ, cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân xã Hồ Tràm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Thị Kim Phụng nhấn mạnh việc đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm hiện đại hóa quy trình phục vụ, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc; thể hiện phương châm hành động “Hiện đại – Thẩm mỹ – Khang trang – Tiện nghi – Vì Nhân dân phục vụ.”

Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc công an TP.HCM cùng lãnh đạo UBND, Công an xã Hồ Tràm cắt băng khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Bộ phận một cửa tại Công an xã Hồ Tràm được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, với diện tích gần 160 m², trang bị đồng bộ hệ thống phần mềm điện tử kết nối với Cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

Cán bộ, chiến sĩ được bố trí làm việc tại đây đều được đào tạo chuyên sâu, nắm vững nghiệp vụ, đảm bảo tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nhanh gọn, đúng quy định, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Lãnh đạo Công an TP biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của Công an xã Hồ Tràm - đơn vị tiên phong trong công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính ở cấp cơ sở. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy phương châm “Gần dân – Trọng dân – Hiểu dân – Vì dân”, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Giải quyết thủ tục hành chính phải vừa “chất” vừa “lượng”

Cũng trong sáng 8-10, tại khu vực 2, ngoài Công an xã Hồ Tràm, Công an TP.HCM cũng tổ chức lễ ra mắt bộ phận một cửa tại Công an phường Bà Rịa, Tam Long, Long Hương, Tam Thắng và Công an xã Phước Hải.

Tại phường Bà Rịa, Đại tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an TP.HCM tham dự lễ. Đại tá Trần Thanh Hiển nhấn mạnh cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính phải vừa “chất” vừa “lượng”, vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Cán bộ phải đa năng, có thể tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, không phân biệt lĩnh vực, không cố định một vị trí; phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, ứng xử chuẩn mực, hướng dẫn tận tình và giao tiếp văn hóa.

Đại tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an TP.HCM dự lễ ra mắt bộ phận một cửa tại Công an phường Bà Rịa. Ảnh: TG

Trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và doanh nghiệp phải phân công rõ trách nhiệm, giải quyết đúng quy trình, quy định, đảm bảo thời gian, tuyệt đối không để người dân đi lại nhiều lần hoặc phát sinh hồ sơ trễ hạn, quá hạn...

Đại tá Trần Thanh Hiển cũng yêu cầu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC 06) phối hợp Công an phường Bà Rịa vận hành thử nghiệm kiosk thủ tục hành chính để tham mưu bố trí tại 168 đơn vị công an cấp xã sau thí điểm.

Phòng Hậu cần (PH10) tiếp tục tham mưu lộ trình sữa chữa, xây dựng bộ phận một cửa của năm phòng nghiệp vụ có giải quyết thủ tục hành chính, gồm: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, phòng CSGT, phòng Hồ sơ nghiệp vụ, phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và các đơn vị công an cấp xã còn lại quyết tâm đi vào hoạt động ổn định từ quý 1-2026.

Người dân đến làm thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung công an phường Tam Thắng. Ảnh: KN

Tại phường Tam Thắng, Công an phường Tam Thắng đã phối hợp với phòng PH10, Công an TP cải tạo diện tích làm việc của bộ phận một cửa có diện tích hơn 106m2, trang bị hoạt động đầy đủ…

Đồng thời trang bị, lắp đặt các thiết bị phụ vụ cho bộ phận một cửa như: Kiosk thủ tục hành chính; các máy tính để bàn có kết nối mạng phục vụ cán bộ cảnh sách làm việc; cấp định danh điện tử, căn cước công dân, đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe, đăng ký cư trú; máy chụp ảnh; máy ép nhựa; máy chụp ảnh và các thiết bị có liên quan…

Lễ ra mắt Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính tại Công an phường Tam Thắng.

Đến nay, Công an phường Tam Thắng đã bố trí được bộ phận một cửa để giải quyết 6/9 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như: quản lý xuất nhập cảnh; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ; cấp giấy phép lái xe; đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân; quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; định danh và xác thực điện tử; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.