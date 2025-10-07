Đồng Tháp: Mở rộng Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười thêm 60 ha 07/10/2025 19:59

(PLO)- Với diện tích hiện hữu 106,8 ha, Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười sẽ được mở rộng thêm khoảng 60 ha với tổng vốn thực hiện khoảng 296 tỉ đồng.

Ngày 7-10, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện ban này đã trình Sở NN&PTNT tỉnh thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, chuẩn bị phê duyệt dự án và triển khai các bước thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án mở rộng Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười thêm 60 ha.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 296 tỉ đồng, dự kiến thu hồi khoảng 57 ha đất của người dân, phần còn lại là đất công do UBND xã Tân Phước 2 quản lý. Dự kiến, trong năm 2026 sẽ tiến hành đền bù và triển khai đầu tư các hạng mục của dự án ở các năm tiếp theo.

Một góc mảng xanh tại Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: PV

Các hạng mục chính của dự án gồm: Trồng rừng tràm mới 42 ha, phục hồi sinh cảnh tự nhiên đặc trưng vùng Đồng Tháp Mười; đào kinh tưới - tiêu kết hợp phòng cháy, chữa cháy rừng, chiều dài khoảng 3,8 km; xây dựng tuyến đường tuần tra, xây dựng cống kết hợp trạm bơm…

Cũng theo Ban Quản lý dự án, dự án được triển khai nhằm bảo tồn đa dạng sinh học theo hướng bền vững; phục hồi giá trị cảnh quan tự nhiên và các hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù, đặc biệt là những sinh cảnh điển hình của vùng Đồng Tháp Mười.

Bên cạnh mục tiêu bảo tồn, dự án còn hướng đến việc gia tăng diện tích mảng xanh, góp phần tạo lập môi trường sống an toàn, ổn định cho các loài chim cư trú, sinh sản; đồng thời, thúc đẩy sự phát triển của nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Được mệnh danh là một vùng đất ngập nước đặc trưng của Nam Bộ, Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) nổi bật với hệ sinh thái rừng tràm, chim nước và đa dạng sinh học quý hiếm.

Khu Bảo tồn có diện tích hiện hữu 106,8 ha. Mỗi năm, khu bảo tồn đón hơn 25.000 cá thể chim nước, chim di cư về trú ngụ và sinh sản. Mật độ này vượt xa tiêu chuẩn “vùng đất ngập nước quan trọng” theo quy định Quốc gia và cũng đang khiến khu bảo tồn đứng trước nguy cơ quá tải sinh thái.

Với việc không gian cư trú chật hẹp, nguồn thức ăn suy giảm, môi trường sống bị thu hẹp dần... nếu không có giải pháp mở rộng, hệ sinh thái rừng tràm ngập nước có thể bị suy thoái. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cả quần thể chim và các loài thủy sinh đặc hữu của vùng.

Từ thực tế đó, UBND tỉnh Tiền Giang trước đây (nay là tỉnh Đồng Tháp) đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười với tổng diện tích mở thêm 60 ha (trong đó 32 ha về phía Nam, 28 ha về phía Bắc).

Theo kế hoạch, dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2025-2028.