Triều cường gây ngập trên Quốc lộ 1 đoạn qua Cần Thơ 11/10/2025 11:10

(PLO)- Quốc lộ 1 đoạn qua Cần Thơ nước dâng cao 40-45 cm, giao thông đang được điều tiết đảm bảo an toàn.

Sáng 11-10, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết triều cường dâng cao đã gây ngập cục bộ tại Km2107 - Km2109 trên Quốc lộ 1, đoạn qua TP Cần Thơ.

Theo ghi nhận, đoạn ngập sâu nhất khoảng 40-45 cm, khiến nhiều phương tiện phải di chuyển chậm.

Nhiều phương tiện phải đi sát vào làn số 1 mới đi qua được điểm ngập.

Khu Quản lý đường bộ IV đã chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên bố trí lực lượng trực gác, điều tiết giao thông và đặt đầy đủ biển báo cảnh báo để hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua lại.

Mực nước sâu khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn.

Đơn vị này cũng đang theo dõi sát diễn biến triều cường để kịp thời xử lý khi mực nước tiếp tục dâng, hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông.