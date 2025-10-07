Nhiều tuyến đường Hà Nội biến thành sông, dân phải thuê 'phà người' qua điểm ngập 07/10/2025 11:07

(PLO)- Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường tại Hà Nội biến thành sông, chẳng hạn như Đại lộ Thăng Long, tỉnh lộ 70, đường Tây Mỗ… có nơi ngập sâu hơn 1m.

Do ảnh hưởng của bão số 11, tối và sáng 7-10, Hà Nội có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ngập sâu, có nơi nước dâng gần 1 m, hàng loạt phương tiện bị chết máy, người dân phải vật lộn di chuyển.

Ghi nhận phóng viên sáng 7-10, nước ngập trắng xóa trên Đại lộ Thăng Long, đường Tây Mỗ, tỉnh lộ 70… Nhiều đoạn nước sâu quá đầu gối người lớn, không ít người phải quay đầu tìm đường khác.

Anh Bùi Văn Tên, ngụ đường Tây Mỗ, kể: “Từ 3 giờ sáng, nước bắt đầu tràn vào, cả nhà phải hì hục chặn bằng bao cát. Chỉ trong một tuần mà ngập hai lần, hàng hóa hư hỏng, buôn bán ngưng trệ. Mong chính quyền sớm cải thiện hệ thống thoát nước chứ lần mưa nào cũng ngập thế này thì khổ quá”.

Khu vực cầu Ngà nước ngập sâu, nhiều người phải thuê "phà người" để đi qua. Ảnh: V.LONG

Ngay gần đó, chị Nguyễn Thị Nguyệt vẫn đang bì bõm dỡ từng bao cát che chắn trước cửa hàng. Nước bẩn đục ngầu, rác nổi lềnh bềnh theo từng con sóng do xe tải lớn chạy qua. “Xe tải đi qua là sóng đánh mạnh, nước bắn vào tận trong nhà, tường bong tróc hết. Chỉ mong khi ngập thế này, thành phố cấm xe tải lưu thông để dân đỡ khổ”- chị Nguyệt bức xúc.

Tại khu vực cầu Ngà (tỉnh lộ 70, nối ra Đại lộ Thăng Long), nước ngập sâu hơn 1m, nhiều xe máy và ô tô phải dừng giữa chừng. Anh Trần Văn Hùng cho biết sáng nay anh buộc phải đi công việc gấp, đến chỗ nước ngập thấy có dịch vụ ‘phà người’ chở qua nên đành thuê, mỗi lượt 50.000 đồng. “Không có họ chắc tôi phải quay về”.

Chỉ trong vòng 2 tuần, người dân Hà Nội chứng kiến hai đợt mưa lớn khiến nhiều tuyến đường Hà Nội biến thành sông. Ảnh: V.LONG

Khoảng 8 giờ sáng, lực lượng cảnh sát biển cũng có mặt hỗ trợ người dân. Một tổ công tác lập “phà tạm” từ thuyền sắt, dây thừng và ván gỗ, giúp hàng trăm lượt người, xe máy qua đoạn ngập an toàn. Một chiến sĩ cho biết: “Từ đợt bão số 10 chúng tôi đã hỗ trợ dân vùng ngập, nay tiếp tục làm nhiệm vụ giúp bà con đi lại”.

Cũng trong sáng nay, lượng phương tiện ra đường giảm mạnh. Chính quyền Hà Nội khuyến khích cơ quan, doanh nghiệp làm việc trực tuyến để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn. Chị Hạnh My, nhân viên văn phòng ở phường Tây Mỗ, nói: “Sáng sớm cơ quan báo làm online, nhờ vậy khỏi phải bơi xe giữa nước. Cách làm này rất hợp lý, vừa tránh thiệt hại, vừa giữ năng suất”.

Mưa vẫn chưa dứt, các tuyến đường phía Tây Hà Nội vẫn chìm trong biển nước, người dân oằn mình chống ngập, chờ trời tạnh để dọn dẹp.

Hình ảnh phóng viên ghi nhận vào sáng nay:

Người dân dùng các bao tải cát ngăn nước tràn vào nhà ở khu vực đường Tây Mỗ. Ảnh: V.LONG

Khu vực đường Tây Mỗ vừa mới ráo nước được hai ngày nay lại ngập sâu. Ảnh: V.LONG

Người dân ngán ngẩm cảnh cứ mưa đường phố lại ngập, hàng hoá không biết bán cho ai.

﻿Ảnh: V.LONG

Khu vực Đại lộ Thăng Long đường biến thành sông, các phương tiện cố đi qua đều chết máy.

﻿Ảnh: V.LONG

Dịch vụ "phà người" giúp người dân qua điểm ngập sâu ở khu vực Đại lộ Thăng Long.

Xe máy cố băng qua điểm ngập bị chết máy. Ảnh: V.LONG

Những chiếc "phà người" với giá 50.000 đồng mỗi lượt. Ảnh: V.LONG

Lực lượng cảnh sát biển hỗ trợ người dân đi qua điểm ngập ở cầu Ngà. Ảnh: V.LONG

Xe cứu hộ di chuyển các phương tiện bị chết máy. Ảnh: V.LONG

Người dân bày tỏ sự vui mừng khi được lực lượng cảnh sát biển hỗ trợ qua điểm ngập. Ảnh: V.LONG

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội được thông báo "cấm". Ảnh: V.LONG