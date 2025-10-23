TP.HCM: Cảnh sát dầm nước cõng người, di chuyển đồ đạc vượt triều cường 23/10/2025 22:27

(PLO)- Trong đêm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã dầm mình trong dòng nước triều cường dâng cao, cõng người dân và di chuyển tài sản tại khu vực bán đảo Thanh Đa – Bình Quới.

Tối 23-10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM triển khai lực lượng hỗ trợ người dân thoát khỏi vùng ngập do triều cường tại khu vực bán đảo Thanh Đa – Bình Quới.

Khoảng 18 giờ 19 phút, Trung tâm Chỉ huy 114 nhận tin báo có nhà dân bị ngập sâu tại địa chỉ 140/68 Bình Quới, TP.HCM. Ngay sau đó, Đội Cứu nạn cứu hộ khu vực 16 thuộc PC07 xuất hai xe nước, một xe phương tiện, một xe chỉ huy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát dầm nước cõng người dân vượt biển triều cường ở bán đảo Thanh Đa – Bình Quới. Ảnh: CA

Đến 18 giờ 36, lực lượng có mặt tại khu vực ngập, khẩn trương đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ di chuyển tài sản của các hộ dân bị ảnh hưởng. Đến 20 giờ 30, phần lớn cán bộ, chiến sĩ rút về đơn vị, riêng tổ phương tiện cùng năm người ở lại phối hợp xử lý và hỗ trợ thêm.

Theo PC07, lực lượng đã đưa khoảng sáu người cao tuổi ra khỏi khu vực ngập, giúp 12 hộ dân di chuyển đồ đạc, tránh thiệt hại do triều cường dâng cao.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM cũng đã kịp thời cứu 127 người, trong đó có nhiều trẻ em và người già, mắc kẹt trong khu vực ngập sâu gần 2m tại phường Bến Cát.

Cảnh sát đã đưa khoảng sáu người cao tuổi ra khỏi khu vực ngập, giúp 12 hộ dân di chuyển đồ đạc. Ảnh: CA

Theo thông tin từ PC07, khoảng 1 giờ 8 phút sáng 23-10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 31 nhận tin báo khẩn về tình trạng ngập nặng tại khu dân cư phường Bến Cát. Nguyên nhân do mưa lớn kéo dài, nước không thoát kịp gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường và nhà dân.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chức năng huy động ba phương tiện (một xe CNCH và hai xe chữa cháy) cùng 20 cán bộ, chiến sĩ từ các tổ Bến Cát, Hiệp An và Bàu Bàng đến hiện trường.

Các tổ công tác triển khai cứu nạn tại nhiều điểm ngập sâu: Tại tổ 8 khu phố Cầu Đôi, giải cứu bảy người; khu vực gần Công ty TNHH Gỗ Mai Thanh và các nhà dân lân cận, hỗ trợ sơ tán 100 người; khu phố 5 đưa 20 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong điều kiện thời tiết xấu, mưa lớn, nước dâng nhanh và chảy xiết, cán bộ chiến sĩ PC07 đã nỗ lực vượt khó, dầm nước suốt nhiều giờ để đưa toàn bộ người dân đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.