Mưa lớn khiến nhiều vườn rau ở xã Vĩnh Lộc bị ngập, thiệt hại hàng trăm triệu 19/09/2025 15:09

(PLO)- Cơn mưa lớn chiều tối 18-9 đã khiến hàng ngàn mét vuông đất trồng rau tại xã Vĩnh Lộc, TP.HCM bị ngập sâu, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho người nông dân.

Chiều tối 18-9, mưa lớn kéo dài đã làm nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập cục bộ. Tại xã Vĩnh Lộc, nước từ rạch Cầu Suối dâng cao, tràn vào ruộng rau khiến hàng ngàn mét vuông hoa màu chìm trong nước.

Đến trưa 19-9, nhiều hộ dân vẫn phải huy động máy bơm hoạt động liên tục để cứu rau, song phần lớn diện tích đã hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Mưa lớn khiến nhiều diện tích rau của người dân ở xã Vĩnh Lộc bị ngập trong nước. Ảnh: NT

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều mảnh đất trồng rau vẫn còn ngập sâu, các loại rau như cải, mồng tơi, rau dền… héo úa, rũ xuống.

Ông Trần Văn Kiên (ngụ xã Vĩnh Lộc) cho biết gia đình ông thuê đất trồng rau hơn 6 năm nay, diện tích khoảng 3.000 mét vuông.

Từ đêm ngày 18 đến trưa ngày 19-9, nhiều người dân đã huy động máy bơm hút nước "cứu rau". Ảnh: NT

Mưa lớn khiến vườn rau của ông bị ngập nặng, dù đã sử dụng hai máy bơm hút nước liên tục nhiều giờ từ tối đến sáng hôm sau. “Khoảng một nửa diện tích rau bị thiệt hại, ước chừng khoảng 30 triệu đồng” – ông Kiên nói.

Ông Kiên cho biết khoảng một nửa diện tích rau của gia đình bị hư hỏng do ngập. Ảnh: NT

Trường hợp của ông Nguyễn Văn Thảo còn nghiêm trọng hơn. Gia đình ông có 7.000 mét vuông đất trồng rau, gần như toàn bộ bị hư hại. Đến trưa 19-9, nước trong vườn mới rút bớt nhưng số rau ngập lâu đã úa tàn, không thể thu hoạch. “Chúng tôi mất trắng, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Trước đây mưa lớn cũng có ngập nhưng chưa bao giờ ngập sâu và lâu như lần này, xử lý không kịp” – ông Thảo cho biết.

Đến trưa ngày 19-9, người dân vẫn đang tập trung bơm nước ra khỏi vườn rau. Ảnh: NT

Nặng nề nhất là trường hợp của ông Nguyễn Văn Nam (42 tuổi). Gia đình ông có 4.000 mét vuông rau màu, toàn bộ diện tích bị ngập sâu do nước từ rạch Cầu Suối dồn vào. Ông Nam cùng vợ và ba con sống chủ yếu nhờ vào vườn rau thuê với giá 30 triệu đồng/năm. Ngoài ra, căn nhà tạm ngay bên vườn cũng bị nước tràn vào. “Mình làm kinh tế chỉ trông chờ vào vườn rau, giờ ngập thế này thì không còn gì nữa rồi” – ông Nam buồn bã.

Ông Nam cho biết vườn rau của mình "mất trắng", ước tính thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Ảnh: NT

Đến trưa 19-9, ông Nam vẫn phải vận hành liên tục năm máy bơm để hút nước ra khỏi vườn. Ông cho biết khoảng năm năm trước cũng từng xảy ra tình trạng ngập, sau đó ông thuê xe múc đắp bờ cao để ngăn nước. Tuy nhiên, đợt mưa lần này quá lớn, nước dâng quá nhanh khiến gia đình ông không xoay xở kịp. “Toàn bộ diện tích rau của gia đình tôi mất hết, thiệt hại khoảng 70 triệu đồng” – ông Nam nói.

Nhiều người nông dân trồng rau cũng rơi vào hoàn cảnh giống như ông Nam. Ảnh: NT

Theo ông Nam, nguyên nhân một phần do rạch Cầu Suối bị cây cối và rác thải cản trở nên tiêu thoát nước chậm. Khu vực có hơn 10 hộ dân trồng rau bị ảnh hưởng, trong đó vườn rau của ông Nam chịu thiệt hại nặng nhất vì nằm ở đầu nguồn rạch.

Chính quyền xã Vĩnh Lộc cho biết hiện đang thống kê thiệt hại cụ thể của người dân. Ảnh: NT

Lãnh đạo xã Vĩnh Lộc cho biết địa phương đã ghi nhận nhiều hộ trồng rau bị ngập úng sau trận mưa lớn. Hiện chính quyền đang phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê mức độ thiệt hại tại khu vực các hộ dân ở ven Rạch Cầu Suối và các khu vực khác để có biện pháp hỗ trợ.