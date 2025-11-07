TP.HCM: Phường Tam Bình triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương 07/11/2025 10:36

(PLO)- UBND phường Tam Bình triển khai Luật chính quyền địa phương, nâng cao nhận thức cán bộ và nhân dân, bảo đảm thực hiện hiệu quả.

Ngày 7-11, UBND Phường Tam Bình, TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn. Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới.

TP.HCM: Phường Tam Bình triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ảnh: PHẠM HẢI

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hoài Phú, Phó Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Văn Khuôn, Phó Chủ tịch UBND phường; cùng Tiến sĩ, Luật sư Đặng Thị Thu Huyền, Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, với vai trò báo cáo viên.

Báo cáo viên Tiến sĩ, Luật sư Đặng Thị Thu Huyền, Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông qua một số vấn đề cơ bản về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: PHẠM HẢI

Hội nghị tập trung triển khai các nội dung quan trọng về cơ sở pháp lý và tinh thần hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp theo Luật 2025, nhấn mạnh nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường Tam Bình đồng dự buổi hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Cùng với đó, nêu rõ khung nhiệm vụ, quyền hạn và phân định thẩm quyền giữa Trung ương – địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương.

Cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền, phát huy tính chủ động, năng động, tự chủ và trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt ở cấp xã/phường.

Trong buổi làm việc, báo cáo viên cũng tuyên truyền sinh động, minh họa bằng các tình huống cụ thể để cán bộ và nhân dân hiểu rõ quyền hạn, nghĩa vụ và các quy định pháp luật liên quan.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường Tam Bình tham dự cùng góp ý, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hơn văn bản pháp luật được trình bày tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Hội nghị cũng xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, thời hạn và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thi hành Luật, nhằm bảo đảm việc tổ chức thực hiện Luật được thực hiện kịp thời, toàn diện, thống nhất và hiệu quả.

Buổi triển khai góp phần tăng cường sự hiểu biết pháp luật, đồng thời tạo điều kiện cho chính quyền địa phương vận hành hiệu quả, sát dân, gần dân, hướng tới một hệ thống chính quyền minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả.