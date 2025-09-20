Cháy kho vỏ lốp xe, cột khói bốc cao hàng chục mét ở phường Tam Bình 20/09/2025 18:08

(PLO)- Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại kho chứa vỏ lốp xe trên địa bàn phường Tam Bình, TP.HCM, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Chiều 20-9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp với các lực lượng liên quan đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại kho chứa vỏ lốp trên đường Nguyễn Thị Diệp, phường Tam Bình, TP.HCM.

VIDEO: Cháy kho chứa vỏ lốp xe, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, lửa bùng phát dữ dội bên trong kho, nhanh chóng lan rộng kèm theo khói đen dày đặc, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Một số người dân xung quanh phát hiện cháy đã sử dụng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng không thành công. Đám cháy bùng lên mạnh, luồng khói bao trùm toàn bộ khu vực kho.

Nhiều người dân phát hiện vụ việc đã dùng bình chữa cháy và nước tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đeo mặt nạ phòng độc và bình oxy leo lên mái nhà để tiếp cận chữa cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Các chiến sĩ đeo mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí tiếp cận mái nhà và bên trong kho để tổ chức chữa cháy, ngăn không cho ngọn lửa lan sang khu vực lân cận.

Hình ảnh từ trên cao vụ cháy chiều 20-9 một kho chứa vỏ lốp xe trên đường Nguyễn Thị Diệp, phường Tam Bình, TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.