Cháy kho vỏ lốp xe, cột khói bốc cao hàng chục mét ở phường Tam Bình

Chiều 20-9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp với các lực lượng liên quan đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại kho chứa vỏ lốp trên đường Nguyễn Thị Diệp, phường Tam Bình, TP.HCM.
Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, lửa bùng phát dữ dội bên trong kho, nhanh chóng lan rộng kèm theo khói đen dày đặc, cột khói bốc cao hàng chục mét.
Một số người dân xung quanh phát hiện cháy đã sử dụng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng không thành công. Đám cháy bùng lên mạnh, luồng khói bao trùm toàn bộ khu vực kho.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Các chiến sĩ đeo mặt nạ phòng độc, bình dưỡng khí tiếp cận mái nhà và bên trong kho để tổ chức chữa cháy, ngăn không cho ngọn lửa lan sang khu vực lân cận.
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.