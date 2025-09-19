4 ô tô va chạm liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm, giao thông ùn tắc 19/09/2025 13:24

(PLO)- Sáng 19-9, hầm Thủ Thiêm (TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa bốn ô tô khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng nhiều giờ.

Khoảng 10 giờ, xe tải biển số 51L-696... lưu thông theo hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ đi đại lộ Võ Văn Kiệt, TP.HCM. Khi đến đoạn giữa hầm Thủ Thiêm (phường Sài Gòn), xe này va chạm liên hoàn với ba ô tô con chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến bốn phương tiện hư hỏng, nhiều người ngồi trong xe hoảng loạn. Tai nạn không gây thương tích về người nhưng do xảy ra giữa hầm nên giao thông bị cản trở nghiêm trọng.

Bốn xe ô tô va chạm liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm trưa 19-9. Ảnh: HT

Ngay sau sự cố, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị phối hợp cùng CSGT và các lực lượng chức năng có mặt điều tiết, xử lý hiện trường.

Ảnh hưởng từ vụ va chạm liên hoàn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh: HT

Tuy nhiên, do lưu lượng xe hướng vào trung tâm TP.HCM lớn, tình trạng ùn tắc kéo dài. Hàng ngàn phương tiện trên đại lộ Mai Chí Thọ phải xếp hàng nhiều cây số, di chuyển khó khăn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường, hướng dẫn các phương tiện di chuyển ra khỏi hầm Thủ Thiêm để tránh ùn ứ kéo dài. Ảnh: PHẠM HẢI

Đến trưa cùng ngày, hiện trường vẫn đang được khẩn trương giải quyết. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.