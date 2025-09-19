Một nam sinh lớp 12 dương tính với cần sa trong trường học 19/09/2025 14:48

(PLO)- Một nam sinh lớp 12 Trung tâm Giáo dục Nghề Nghiệp – Giáo dục thường xuyên Thủ Đức bị phát hiện dương tính với cần sa trong buổi kiểm tra vi phạm giao thông tại trường.

Sáng 19-9, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức tổ chức kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm giao thông tại Trung tâm Giáo dục Nghề Nghiệp – Giáo dục thường xuyên Thủ Đức (đường Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, TP.HCM).

Phát hiện nam sinh lớp 12 dương tính với cần sa trong trường học. Ảnh: XH

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện PGD (19 tuổi, ngụ TP.HCM, hiện là học sinh lớp 12 của trường) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua test nhanh, nam sinh dương tính với THC (cần sa).

Làm việc với cơ quan chức năng, D khai nhận đã mua cần sa qua mạng xã hội và sử dụng một mình tại nhà riêng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.