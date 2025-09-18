Công an trang bị 'lá chắn' cho sinh viên ứng phó các cuộc gọi giả danh 18/09/2025 15:05

(PLO)- Tội phạm công nghệ cao núp bóng những cuộc gọi giả danh công an, giáo viên, người thân… để lừa đảo sinh viên, yêu cầu “tự giam lỏng” và đòi tiền chuộc.

Sáng 18-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM và Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm công nghệ cao và nâng cao ý thức an toàn giao thông cho sinh viên.

Ảnh: PHẠM HẢI

Buổi tuyên truyền thu hút hàng trăm sinh viên tham gia, với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo qua mạng và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Giả danh công an, giáo viên để lừa "bắt cóc online"

Theo Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Bí thư Đoàn Thanh niên PC02, thời gian gần đây, thủ đoạn lừa đảo qua hình thức gọi video giả danh người quen, cán bộ công an… ngày càng tinh vi, trong đó nhiều sinh viên là nạn nhân.

“Đối tượng thường mạo danh giáo viên, shipper, công an hoặc thậm chí gọi video với hình ảnh giả mạo để hù dọa sinh viên, thông báo họ có liên quan đến vụ án và yêu cầu chuyển tiền, ‘giam lỏng’ tại nhà. Những sinh viên thiếu kỹ năng ứng phó dễ bị thao túng, hoảng loạn và mất tiền oan” – Đại úy Thịnh cảnh báo.

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Bí thư Đoàn Thanh niên PC02 tuyên truyền về hình thức xuất hiện các "cuộc gọi giả danh" đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên. Ảnh: PHẠM HẢI

Để chủ động phòng tránh loại hình lừa đảo “bắt cóc online” đang có chiều hướng gia tăng, Công an TP.HCM khuyến cáo sinh viên cần nắm vững một số nguyên tắc cơ bản: Giữ bình tĩnh khi nhận cuộc gọi từ số lạ, đặc biệt là các cuộc gọi video có nội dung đe dọa, cảnh báo liên quan đến pháp luật.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc ứng dụng mạng xã hội; chủ động liên hệ với người thân, công an địa phương hoặc nhà trường để xác minh ngay khi nhận được thông tin bất thường.

Cùng với đó, không tự cô lập bản thân, không làm theo yêu cầu “ở yên trong phòng, không liên lạc với ai” đây là chiêu trò để tội phạm dễ dàng thao túng tâm lý nạn nhân.

Đồng thời, tăng cường chia sẻ, cảnh báo thủ đoạn này đến bạn bè, người thân để cùng cảnh giác, phòng ngừa.

Học sinh, sinh viên vi phạm giao thông

Tại chương trình, Thiếu tá Lý Thị Trúc Vy, cán bộ PC08, cũng phổ biến nhiều kiến thức về an toàn giao thông, nhấn mạnh đến các hành vi vi phạm phổ biến trong giới trẻ như vượt ẩu, chạy xe hàng ba hàng tư, sử dụng điện thoại khi lái xe…

Thiếu tá Lý Thị Trúc Vy, cán bộ PC08 hướng dẫn nhận thức về tai nạn do "điểm mù" trong quá trình lưu thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Đáng chú ý, nhiều học sinh - sinh viên hiện nay vẫn sử dụng xe máy phân khối lớn trong khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe phù hợp.

“Việc điều khiển phương tiện không đúng quy định không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Chúng tôi đã hướng dẫn sinh viên cách phân biệt giữa xe dưới 50cc và xe bắt buộc có bằng A1, A2” – Thiếu tá Vy cho biết.

Đại úy Trịnh Ngọc Hoan, cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc trình chiếu nhiều video, hình ảnh hướng dẫn lưu thông đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng trình chiếu hình ảnh thực tế từ các vụ va chạm, tai nạn giao thông liên quan đến đối tượng học sinh, sinh viên để tăng tính trực quan và nâng cao nhận thức.

Khép lại buổi tuyên truyền là phần giao lưu, hỏi - đáp giữa sinh viên và lực lượng công an. Nhiều sinh viên hào hứng trả lời các tình huống thực tế, nhận phần quà khích lệ và mong muốn được tham gia thêm các buổi chia sẻ tương tự trong thời gian tới.