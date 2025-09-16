TP.HCM: Học sinh đi xe máy không đủ điều kiện bị phạt hơn 10 triệu đồng 16/09/2025 14:24

(PLO)– CSGT TP.HCM tuần tra, kiểm soát, xử lý nhiều trường hợp học sinh vi phạm giao thông, có trường hợp bị phạt hơn 10 triệu đồng.

Trưa 16-9, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Linh Xuân tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng thời tuyên truyền tại các bãi xe, tuyến đường xung quanh Trường THPT Linh Trung, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Học sinh đi xe máy không đủ điều kiện bị phạt hơn 10 triệu đồng. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ghi nhận, tổ công tác đã tổ chức mật phục ghi hình, đồng thời kết hợp tuần tra lưu động tại khu vực quanh Trường THPT Linh Trung. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý một số trường hợp học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.

Hơn 11 giờ trưa cùng ngày, tổ công tác phát hiện BMQ (17 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe hiệu Future lưu thông trên đường 16, phường Linh Xuân nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Cán bộ CSGT tuyên truyền, giải thích cho một trường hợp vi phạm giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện em Q điều khiển xe máy nhưng không có giấy đăng ký xe, không xuất trình được căn cước công dân và chưa đủ tuổi để điều khiển xe trên 50cc. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với em Q.

Đồng thời, với hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện theo quy định, chủ phương tiện bị xử phạt hành chính 9 triệu đồng. Tổng mức phạt mà em Q và chủ phương tiện phải nộp là 10,9 triệu đồng.

Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra giấy tờ học sinh điều khiển xe máy tại khu vực gần Trường THPT Linh Trung. Ảnh: PHẠM HẢI

Cùng lúc này, tổ công tác phát hiện HMK (15 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) điều khiển xe có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện em K điều khiển xe máy khi chưa đủ 16 tuổi. Hành vi này được cán bộ CSGT nhắc nhở trực tiếp đối với em K. Tuy nhiên, chủ phương tiện sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt 9 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe theo quy định.

Sau khi xử phạt các trường hợp học sinh vi phạm giao thông, CSGT sẽ gửi thông báo về nhà trường, nơi các em theo học để nhắc nhở, chấn chỉnh, chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông.

Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Công an phường Linh Xuân làm việc với nhiều bãi giữ xe gần trường học để ký cam kết không nhận giữ xe cho học sinh không đủ điều kiện. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài công tác kiểm tra, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Công an phường Linh Xuân cũng làm việc với các bãi giữ xe xung quanh trường, yêu cầu ký cam kết không nhận giữ xe cho học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Việc tăng cường tuần tra, kiểm tra và tuyên truyền tại các khu vực trường học là hoạt động nằm trong kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm học mới của Công an TP.HCM.