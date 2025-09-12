TP.HCM: Tài xế xe đầu kéo dương tính ma túy khi vào cảng Trường Thọ 12/09/2025 16:12

(PLO)- Công an phường Thủ Đức, TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị chức năng phát hiện một trường hợp tài xế xe đầu kéo dương tính với chất ma túy khi vào cảng Trường Thọ.

Ngày 12-9, Công an phường Thủ Đức, TP.HCM phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến ma túy đối với các tài xế ra vào cụm cảng Trường Thọ.

Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường (đứng giữa) cùng ông Lê Thượng Duy Lập, Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức (ngoài cùng bên trái) thăm hỏi, động viên tinh thần tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cảng Trường Thọ. Ảnh: CA

Sáng cùng ngày, tổ công tác lập chốt kiểm tra trên đường số 1, tuyến đường độc đạo dẫn vào cảng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng ghi nhận một số tài xế có biểu hiện né tránh, thông báo cho người khác để tránh kiểm tra.

Tuy nhiên, các hành vi này nhanh chóng bị phát hiện và ngăn chặn, đảm bảo quá trình kiểm tra diễn ra đúng kế hoạch, không gây mất trật tự giao thông.

TP.HCM: Tài xế xe đầu kéo dương tính ma túy khi vào cảng Trường Thọ. Ảnh: PHẠM HẢI

Đến khoảng 9 giờ 50 phút, tổ công tác phát hiện tài xế NVA (31 tuổi, ngụ Đồng Tháp) điều khiển xe đầu kéo biển số 66C-040… có biểu hiện nghi vấn. Kết quả test nhanh cho thấy người này dương tính với chất ma túy.

Làm việc với công an, tài xế A thừa nhận đã sử dụng ma túy đá ngay trong cabin xe cùng một người bạn tại phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), trước khi điều khiển xe đến TP.HCM.

Người này sau đó được đưa về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ. Trường hợp kết quả điều tra xác định không có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển cho lực lượng CSGT xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy có thể bị phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng.

CSGT tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế trong buổi làm việc. Ảnh: PHẠM HẢI

Trung tá Nguyễn Hữu Hậu, Trưởng Công an phường Thủ Đức cho biết thời gian tới lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng, tổ chức kiểm tra đột xuất tại các cảng, bến bãi và doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Song song đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật nhằm kéo giảm tai nạn giao thông do sử dụng chất kích thích.

Sáng cùng ngày, khoảng 40 tài xế khác đã chấp hành nghiêm túc, kết quả đều âm tính với ma túy. Nhiều người sau đó đã chủ động ký cam kết đảm bảo an toàn khi lái xe.