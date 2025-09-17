TP.HCM: Người dân có thể đóng phạt vi phạm giao thông tại chỗ qua mã QR 17/09/2025 13:01

Ngày 17-9, Đội CSGT An Sương, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã bắt đầu triển khai, khuyến khích hình thức thu tiền phạt vi phạm giao thông qua chuyển khoản, quét mã QR thay cho phương thức nộp tiền mặt như trước đây.

Người dân có thể đóng phạt vi phạm giao thông tại chỗ qua mã QR.

Theo Đội CSGT An Sương, việc triển khai này thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an về ứng dụng khoa học – công nghệ trong xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Cụ thể, đối với các hành vi vi phạm Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có mức phạt đến 500.000 đồng với cá nhân và 1 triệu đồng với tổ chức, không kèm theo hình thức xử phạt bổ sung, lực lượng CSGT sẽ ra quyết định xử phạt theo thủ tục không lập biên bản.

Sau đó, người vi phạm có thể sử dụng điện thoại để quét mã QR do CSGT cung cấp nhằm thực hiện việc nộp phạt qua chuyển khoản vào tài khoản của Công an TP.HCM.

Sau khi hoàn tất việc đóng phạt qua mã QR, người vi phạm sẽ được cấp biên lai thu tiền xử phạt. Ảnh: PC08

Ngay sau khi hoàn tất giao dịch, người vi phạm sẽ được cấp biên lai thu tiền xử phạt.

Việc áp dụng thanh toán qua mã QR giúp rút ngắn thời gian xử lý vi phạm, đảm bảo tính minh bạch, thuận tiện, an toàn và bảo mật. Đồng thời, đây là bước đi thiết thực nhằm hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực công an.

Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, thông qua việc tích hợp các nền tảng số như VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia và các phương thức thanh toán điện tử.