TP.HCM: Tài xế lái xe bồn vượt đèn đỏ bị phạt 20 triệu đồng 18/09/2025 11:39

Ngày 18-9, Trạm CSGT Tây Bắc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông NTH (55 tuổi, ngụ phường Đông Hòa), tài xế lái xe bồn trộn bê tông vì hành vi vượt đèn đỏ tại giao lộ Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, TP.HCM.

Chiếc xe bồn bất ngờ vượt đèn đỏ, khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt. Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 16-9, ông H điều khiển xe bồn trộn bê tông mang biển số 61K - 630... khi di chuyển qua giao lộ Bình Mỹ - Hà Duy Phiên, xã Bình Mỹ đã không tuân thủ hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ và rẽ trái vào đường Hà Duy Phiên.

Trước đó, hành động vi phạm này đã được một người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Clip cho thấy, khi đèn tín hiệu còn 32 giây, chiếc xe bồn bất ngờ vượt đèn đỏ, khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt vì hành động nguy hiểm của tài xế.

Theo quy định, với hành vi vi phạm trên, tài xế NTH sẽ bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm túc các tín hiệu đèn giao thông, đặc biệt là tại các khu vực có đông người qua lại, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.