Xe bán tải độ đèn trên nóc gây chói mắt và vượt đèn đỏ ở TP.HCM 10/09/2025 14:08

(PLO)- Người dân phản ánh chiếc xe bán tải độ đèn trên nóc xe gây chói mắt người đi đường và vượt đèn đỏ.

Ngày 10-9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) quốc lộ 13 (phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông TNH (37 tuổi) là người điều khiển xe bán tải có hành vi vượt đèn đỏ và độ đèn gây chói mắt.

Người dân đã quay được hành vi độ đèn và vượt đèn đỏ của xe bán tải. Ảnh: CA

Với hành vi này ông H sẽ bị phạt khoảng 20,5 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, người dân phản ánh ô tô bán tải sử dụng đèn trên nóc xe gây chói mắt, ảnh hưởng tầm nhìn của các phương tiện đi phía sau.

Ngoài ra, chiếc xe này vượt đèn đỏ tại giao lộ có nhiều phương tiện lưu thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế. Ảnh: CA

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được người dân ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm lớn.

Đại diện Trạm CSGT quốc lộ 13 cho biết, việc gắn thêm thiết bị, thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định không chỉ làm thay đổi đặc tính kỹ thuật của xe mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn.

Đặc biệt, hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn tới va chạm, xung đột giao thông.