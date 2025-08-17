Xe tang có được phép vượt đèn đỏ không? 17/08/2025 13:30

(PLO)- Xe tang tuy được xếp vào nhóm phương tiện ưu tiên, nhưng không thuộc diện "được phép đi không phụ thuộc vào tín hiệu đèn giao thông".

Hôm trước tôi thấy trên mạng xã hội xuất hiện cảnh một đoàn xe tang vượt đèn đỏ. Cá nhân tôi cho rằng đoàn xe tang không cần vội vã như thế. Không rõ theo quy định hiện hành thì xe tang có được xem là phương tiện ưu tiên để được phép vượt đèn đỏ hay không?

Bạn đọc Tuấn Anh (Đồng Nai)

Hình ảnh đoàn xe tang vượt đèn đỏ xuất hiện trên mạng xã hội: Ảnh: Cắt từ clip

Giải đáp thắc mắc trên, luật sư Nguyễn Đình Thế, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, đoàn xe tang được xác định là xe ưu tiên.

Đoàn xe tang được quyền đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới, nhưng không được quyền đi trước các xe ưu tiên sau đây:

- Xe chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xe chữa cháy của các lực lượng khác được huy động đi làm nhiệm vụ chữa cháy;

- Xe của lực lượng quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; đoàn xe có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường;

- Xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu;

- Xe hộ đê đi làm nhiệm vụ; xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, căn cứ khoản 4 Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, đoàn xe tang không nằm trong nhóm xe ưu tiên “không bị hạn chế tốc độ; được phép đi không phụ thuộc vào tín hiệu đèn giao thông, đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được; riêng đối với đường cao tốc, chỉ được đi ngược chiều trên làn dừng xe khẩn cấp; phải tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, biển báo hiệu tạm thời”.

Vậy nên, dù là đoàn xe tang là xe ưu tiên nhưng không được phép vượt đèn đỏ. Trường hợp đoàn xe tang vượt đèn đỏ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b khoản 9, điểm b khoản 10, điểm b, d khoản 16 Điều Nghị định 168/2024 như sau:

- Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng nếu vượt đèn đỏ và gây tai nạn giao thông;

- Trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm đối với hành vi vượt đèn đỏ nhưng không gây tai nạn và Trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm đối với hành vi vượt đèn đỏ và gây tai nạn giao thông.

Vì vậy, để buổi đưa tang diễn ra một cách trang nghiêm, trọn vẹn và không xảy ra những sự cố đáng tiếc, các tài xế điều khiển xe trong đoàn cần lưu ý rằng xe tang tuy được xếp vào nhóm phương tiện ưu tiên, nhưng không thuộc diện được phép vượt đèn đỏ. Do đó, việc tuân thủ tín hiệu đèn giao thông là hết sức cần thiết, thể hiện sự cẩn trọng, trách nhiệm và tôn trọng đối với cả người đã khuất lẫn những người tham gia giao thông xung quanh.