Nghỉ hưu trước tuổi có phải lúc nào cũng là tinh giản biên chế? 07/08/2025 05:40

(PLO)- Không phải tất cả các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi đều là tinh giản biên chế và thuộc diện điều chỉnh của Nghị định 178/2024...

Tôi nghe nói những người nghỉ hưu trước tuổi là nghỉ theo diện tinh giản biên chế và được hưởng trợ cấp theo Nghị định 178/2024. Tuy nhiên, tôi chưa rõ quy định này có áp dụng cho tất cả trường hợp nghỉ hưu sớm hay không, hay chỉ áp dụng trong những trường hợp cụ thể theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị?

Bạn đọc Nguyễn Hà (TP.HCM)

Giải đáp thắc mắc trên, Luật sư Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết không phải tất cả các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi đều thuộc diện điều chỉnh của Nghị định 178/2024 và được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định này.

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 178/2024, người nghỉ hưu trước tuổi được hưởng các chế độ, chính sách là các cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và lực lượng vũ trang do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp bao gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức;

b) Cán bộ, công chức cấp xã;

c) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động trước thời điểm ngày 15 tháng 01 năm 2019 và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được áp dụng chính sách như công chức;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

đ) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

e) Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Theo Nghị định 178/2024, không có bất kỳ quy định nào về việc truy thu hay yêu cầu hoàn trả lại khoản trợ cấp đã nhận nếu người lao động sau đó được tuyển dụng hoặc bố trí vào làm việc tại một cơ quan nhà nước khác.

Khi người lao động đã được chi trả các khoản trợ cấp theo đúng quy định của Nghị định 178/2024, đó là quyền lợi mà người lao động được hưởng từ chính sách. Việc người lao động sau đó tiếp tục tìm kiếm và được tuyển dụng vào một cơ quan nhà nước khác là một quá trình độc lập, tuân thủ các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức hiện hành (như thi tuyển, xét tuyển).

Do đó, khi người lao động đã được xét duyệt và nhận trợ cấp theo Nghị định 178/2024, khoản tiền đó là của người lao động. Việc người lao động sau đó được tuyển dụng vào một cơ quan nhà nước khác không làm phát sinh nghĩa vụ phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận.