CSGT TP.HCM liên tục phát hiện xe đầu kéo vượt đèn đỏ 09/09/2025 09:58

(PLO)- Sau khi nhận được phản ánh xe đầu kéo vượt đèn đỏ, lực lượng CSGT đã mời tài xế lên làm việc và lập biên xử phạt.

Ngày 9-9, phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế LTT (39 tuổi) về hành vi điều khiển xe ô tô đầu kéo vượt đèn đỏ.

Hai chiếc xe ô tô ngang nhiên vượt đèn đỏ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: CA

Trước đó, vào ngày 5-9, trên tuyến đường ĐT 744 thuộc xã Thanh An, TP.HCM, xe ô tô đầu kéo (kéo theo sơ mi rơ mooc) đã ngang nhiên vượt đèn đỏ.

Trạm CSGT Quốc lộ 13 mời tài xế LTT lên làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe ô tô vi phạm, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Với hành vi này tài xế sẽ bị phạt từ 18-20 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT đã mời hai tài xế lên làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính. Ảnh: CA

Trước đó, người dân phản ánh xe ô tô đầu kéo 61H-045.96 đã chạy vào làn đường dành cho xe máy trên Quốc lộ 13.

Sau đó, chiếc xe đầu kéo này tiếp tục vượt qua nút giao Hồ Văn Mên và rẽ phải khi đang đèn đỏ, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Quốc lộ 13 cũng đã xác minh và yêu cầu tài xế NVT (41 tuổi), người điều khiển xe đầu kéo đến trụ sở làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính.

Với hành vi này, ông T sẽ bị xử phạt từ 22-26 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.