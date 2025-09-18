Nhiều sinh viên bị xử phạt do leo qua dải phân cách băng qua đường 18/09/2025 16:06

(PLO)- Nhiều sinh viên bị xử phạt vì qua đường không đúng nơi quy định, khuyến khích đóng phạt bằng mã quét QR thông qua tài khoản của Công an TP.HCM.

Trưa ngày 18-9, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra và xử lý nhiều sinh viên vi phạm khi đi bộ qua đường Võ Nguyên Giáp.

Hàng loạt sinh viên bị xử phạt vì đi bộ qua đường không đúng nơi quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Hơn 11 giờ trưa cùng ngày, tổ công tác phát hiện TGH (22 tuổi, sinh viên đại học) leo qua dải phân cách để băng qua đường vào trạm xe buýt. Tại chốt kiểm tra, H trình bày do khu vực vạch kẻ đường cho người đi bộ khá xa nên đã lựa chọn cách băng qua đường trái quy định để vào trạm.

Chỉ 15 phút sau, CSGT tiếp tục phát hiện TP (18 tuổi, cũng là sinh viên một trường đại học gần khu vực) có hành vi tương tự trên đường Võ Nguyên Giáp.

Nam sinh viên bị CSGT thổi phạt vì băng qua đường, leo dải phân cách cứng sai quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau hơn một giờ làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản và xử phạt hành chính, đồng thời nhắc nhở hơn 10 trường hợp sinh viên vi phạm.

Theo quy định, người đi bộ qua đường không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt 200.000 đồng.

Tại chốt xử lý, CSGT đã hướng dẫn các sinh viên vi phạm nộp phạt bằng hình thức chuyển khoản qua mã QR để thuận tiện và nhanh chóng.

Theo quy định, đối với các hành vi vi phạm giao thông có mức xử phạt đến 500.000 đồng đối với cá nhân (hoặc 1 triệu đồng đối với tổ chức) và không kèm theo hình thức phạt bổ sung, người vi phạm sẽ được xử phạt theo thủ tục không lập biên bản.

Trong trường hợp này, cán bộ CSGT sẽ ra quyết định xử phạt hành chính tại chỗ, đồng thời cung cấp mã QR để người vi phạm thực hiện nộp phạt qua hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Công an TP.HCM.

Người vi phạm sẽ được đóng phạt tại chỗ thông qua tài khoản ngân hàng của Công an TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau khi thanh toán thành công, lực lượng CSGT sẽ cấp biên lai xử phạt cho người vi phạm.

Hình thức nộp phạt bằng cách quét mã QR được đánh giá là nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, minh bạch và an toàn, đảm bảo thông tin được bảo mật, tránh phát sinh tiêu cực.

Đây cũng là một trong những giải pháp hướng tới chuyển đổi số trong công tác xử lý vi phạm hành chính, phù hợp với mục tiêu xây dựng xã hội số và công dân số, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Sau khi nộp phạt, CSGT cung cấp cho người vi phạm biên lai xử phạt hành chính. Ảnh: PHẠM HẢI

Một cán bộ CSGT cho biết, trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã phối hợp thường xuyên với các trường học để tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.