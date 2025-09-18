Sản phụ song thai vỡ ối được CSGT TP.HCM mở đường đến bệnh viện kịp thời 18/09/2025 13:46

Ngày 18-9, Đội CSGT Chợ Lớn, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp dẫn đường, giúp xe chở sản phụ mang song thai từ Vĩnh Long lên TP.HCM kịp thời khi bị vỡ ối.

VIDEO: Sản phụ song thai vỡ ối được CSGT mở đường đến bệnh viện kịp thời.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 16-9, anh Võ Minh Phúc (27 tuổi, quê Vĩnh Long) cùng vợ là Trần Thị Hồng Vy mang song thai ở tuần thai thứ 33, thuê xe taxi lên TP.HCM để thăm khám và chuẩn bị nhập viện tại Bệnh viện Từ Dũ.

Khi xe đang lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đến gần giao lộ Hải Thượng Lãn Ông (thuộc quận 5 cũ), thì mật độ lưu lượng phương tiện đông nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Tài xế và vợ chồng anh Phúc tấp vào lề nhờ sự hỗ trợ của cán bộ CSGT đang túc trực tại chốt.

Cùng lúc đó, chị Vy có dấu hiệu chuyển dạ, bụng co thắt mạnh và vỡ ối. Anh Phúc cho biết lúc ấy vợ anh rất đau, hoảng sợ, khó thở.

“Vợ tôi đau đến mức khóc, không chịu nổi. Tôi rất lo vì đây là song thai, lại mới 33 tuần. Lên tới TP.HCM đường đông đúc, tôi thực sự rối trí”- anh Phúc kể lại

Trao đổi với PV, anh Lê Vũ Trường Sang (tài xế taxi) cho biết, lúc đó cũng cảm nhận được tình huống khẩn cấp.

“Tôi không rành đường vào bệnh viện, nhìn bản đồ thì thấy tuyến nào cũng khó đi. Tôi liền đánh liều tấp vào lề, đến chốt CSGT gần đó để xin hỗ trợ”- anh Sang nói.

Thiếu tá Phan Công Toại, Đội CSGT Chợ Lớn ngay lập tức báo cáo chỉ huy, điều khiển mô tô đặc chủng, bật còi hụ mở đường cho xe taxi.

Tại chốt giao thông Hồng Bàng (quận 5 cũ), tổ công tác thuộc Đội CSGT Chợ Lớn đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông. Nghe trình bày sự việc, thiếu tá Phan Công Toại ngay lập tức báo cáo chỉ huy, điều khiển mô tô đặc chủng, bật còi hụ mở đường cho xe taxi.

Dù đoạn đường vào Bệnh viện Từ Dũ chỉ khoảng 7 km, nhưng đang giờ cao điểm, nhiều tuyến đường nội đô rơi vào tình trạng đông đúc. Thiếu tá Toại vừa chạy mô tô đặc chủng vừa liên tục ra tín hiệu điều tiết, nhắc nhở các phương tiện nhường đường, thậm chí yêu cầu taxi tạm thời lưu thông vào làn ngược chiều trong điều kiện an toàn để rút ngắn thời gian.

Camera hành trình trên xe taxi ghi lại toàn bộ quá trình, cho thấy hình ảnh CSGT chạy phía trước mở đường, dẹp xe hai bên, tạo khoảng trống để xe chở sản phụ di chuyển nhanh và liên tục.

Chỉ trong vòng khoảng 7 phút, xe đã có mặt tại cổng Bệnh viện Từ Dũ. Ngay lập tức, nhân viên y tế hỗ trợ đưa chị Vy vào phòng dưỡng thai để theo dõi. Đến tối cùng ngày, các y, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật thành công, đảm bảo an toàn cho mẹ và hai bé song sinh.

“Lúc đó tôi thực sự rất lo sợ, vợ tôi đau đớn, lại là song thai. May mắn được cán bộ CSGT và tài xế taxi nhiệt tình nên kịp thời đến bệnh viện. Tôi và gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh”- anh Võ Minh Phúc xúc động chia sẻ.