Tổ quân y Tàu Kiểm ngư cấp cứu 1 ngư dân bị ngộ độc trên biển trong đêm 20/09/2025 13:29

(PLO)– Một ngư dân trên tàu cá đang hành nghề ở vùng biển phía Nam đã được lực lượng Kiểm ngư Việt Nam kịp thời cấp cứu vì bị ngộ độc nặng.

Ngày 20-9, Chi đội Kiểm ngư số 2 (thuộc Kiểm ngư Việt Nam) cho biết lực lượng trên tàu KN 215 vừa kịp thời hỗ trợ y tế cho một ngư dân có dấu hiệu ngộ độc khi đang hành nghề trên biển.

Ngư dân bị ngộ độc được tàu quân y của tàu Kiểm ngư Việt Nam cứu kịp lúc trên biển. Ảnh: Đức Định - Ngọc Chung

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 19-9, Tàu KN 215 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2 (Kiểm ngư Việt Nam) đang làm nhiệm vụ trên biển thì nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá KG-95054TS.

Theo thông tin, một ngư dân trên tàu có biểu hiện bất thường về sức khỏe, nghi bị ngộ độc, cần hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau đó, Tàu KN 215 nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu cá. Sau khoảng 45 phút, lực lượng kiểm ngư đã tiếp cận tàu và tổ quân y lập tức chuyển nạn nhân sang tàu KN 215 để sơ cứu.

Bệnh nhân được xác định là ông Trần Văn Thích (56 tuổi, trú huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), có biểu hiện sốt cao, huyết áp không ổn định, nôn ói, tiêu chảy, nghi do ngộ độc thực phẩm. Tổ quân y đã tiến hành cấp cứu, cho uống thuốc và theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn chuyên môn.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, tình trạng bệnh nhân ổn định trở lại, hết nôn ói và tiêu chảy. Tổ quân y đã bàn giao lại bệnh nhân cho tàu cá, đồng thời hướng dẫn thuyền trưởng nhanh chóng đưa người bệnh vào bờ để tiếp tục điều trị.

Trong quá trình hỗ trợ, lực lượng Kiểm ngư kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), hướng dẫn ngư dân khai thác đúng ngư trường, phát tài liệu tuyên truyền và thăm hỏi ngư dân.