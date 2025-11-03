TP.HCM: Phường Tam Bình sẽ cải tạo 2 chợ truyền thống kém hiệu quả thành công viên 03/11/2025 18:35

(PLO)- Phường Tam Bình, TP.HCM nâng cấp chợ truyền thống, đồng thời cải tạo các chợ kém hiệu quả thành công viên, sân chơi, nâng cao tiện ích và phục vụ đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương.

Chiều 3-11, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 2 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng quý III, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: PHẠM HẢI



Dự hội nghị có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Thái Mỹ Diện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Minh Điền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường cùng chủ trì hội nghị.

Đẩy mạnh phát triển chợ, nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Điền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Tam Bình, cho biết sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, các cơ quan, đơn vị phường Tam Bình vận hành ổn định, hiệu quả.

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, tạo nền tảng phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Ông Nguyễn Minh Điền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Tam Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhằm phục vụ đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, thời gian qua, phường Tam Bình đã tập trung chỉ đạo nâng cấp, phát triển hệ thống chợ truyền thống trên địa bàn.

Hiện phường có bốn chợ truyền thống gồm: Tam Bình, Tam Hải, Khiết Tâm và Bình Chiểu. Trong đó, chợ Tam Bình và Bình Chiểu sẽ được duy trì mô hình quản lý hiện nay, đồng thời rà soát và hoàn thiện các thủ tục pháp lý, xây dựng phương án cải tạo, sửa chữa nhằm nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, an toàn và tiện ích cho người dân.

Với chợ Tam Hải và Khiết Tâm, do hiệu quả hoạt động chưa cao, Đảng ủy phường đề xuất chuyển đổi công năng thành các khu công viên, thể dục thể thao, khu vui chơi giải trí. Đây được xem là giải pháp tăng giá trị sử dụng đất, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, phục vụ nhu cầu văn hóa – thể thao của người dân.

Song song với phát triển chợ, phường Tam Bình cũng tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đảm bảo công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động theo đúng quy định.

Hoạt động đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo phường với doanh nghiệp thông qua mô hình “dùng chung điểm tâm – cà phê sáng” đã tạo sự gắn kết, đồng hành, chia sẻ, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Qua những giải pháp này, phường Tam Bình kỳ vọng không chỉ nâng cao hiệu quả kinh doanh, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân mà còn góp phần phát triển đô thị văn minh, hiện đại, đáp ứng định hướng phát triển kinh tế – xã hội bền vững của thành phố.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại hội nghị, UBND phường Tam Bình trình Đảng ủy dự thảo chương trình “5 tại chỗ”, hướng tới nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Chương trình tập trung vào: Việc làm, học tập, y tế, giải trí và sáng tạo ngay tại địa phương, kết hợp đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe, nâng cấp công viên, sân chơi và khuyến khích sáng kiến cộng đồng.

Chương trình “5 tại chỗ” được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân Tam Bình làm việc, học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí và phát huy sáng tạo ngay tại địa phương, góp phần xây dựng phường văn minh, hiện đại và bền vững.

Cần chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng trước chợ đầu mối nông sản thủ Đức

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết kịp thời các hồ sơ đất đai, nhất là những trường hợp tồn đọng sau sáp nhập.

Ông yêu cầu phường Tam Bình tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban liên quan để đảm bảo người dân được giải quyết quyền lợi đầy đủ, minh bạch, đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Đối với vấn đề trật tự đô thị, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, đặc biệt tại khu vực trước chợ đầu mối nông sản thủ Đức.

Cùng với đó, giải quyết tình trạng kẹt xe từ đường Ngô Chí Quốc đến cầu vượt Gò Dưa là nhiệm vụ cấp bách, cần các giải pháp tạm thời hiệu quả trong khi chờ hoàn thành nút giao Gò Dưa mới, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và thuận tiện cho người dân.

Ông Võ Văn Minh khẳng định, những nhiệm vụ trên không chỉ góp phần phát triển kinh tế – xã hội bền vững, mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân, xây dựng phường Tam Bình văn minh, hiện đại và đồng bộ với định hướng chung của TP.HCM.