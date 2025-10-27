Ban hành 19 quyết định về thủ tục hành chính đặc biệt liên quan phân cấp, phân quyền 27/10/2025 16:34

(PLO)- Quý III-2025, Bộ Tư pháp ban hành 19 quyết định công bố quy định thủ tục hành chính tại các văn bản mới ban hành, đặc biệt là các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền.

Chiều 27-10, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác tư pháp quý II và nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV-2025.

Chia sẻ một số kết quả nổi bật trong quý III-2025, ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, cho biết Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, thông tin về kết quả công tác tư pháp quý III-2025. Ảnh: HOÀNG HUY

Kịp thời ban hành các thủ tục hành chính

Ngành tư pháp hoàn thành hoàn thành thực thi 24/26 phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời, thực hiện việc cập nhật, bổ sung đầy đủ 100% thông tin về các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại Hệ thống cung cấp dịch vụ công tập trung do Bộ quản lý

Bộ Tư pháp kịp thời ban hành 19 quyết định công bố quy định thủ tục hành chính tại các văn bản mới ban hành, đặc biệt là các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền.

Về công tác hộ tịch, Bộ Tư pháp tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử” và hoàn thành việc chuyển hơn 401 triệu dữ liệu từ Hệ thống cũ sang Hệ thống mới.

Đặc biệt, dữ liệu của 10.700 xã cũ đã được chuyển đổi về 3.321 xã mới cùng với việc chuyển dữ liệu cấp huyện cho các xã mới. Cùng với đó, đã hoàn thành số hóa sổ hộ tịch với tổng số gần 107 triệu dữ liệu (trên tổng số 108 triệu dữ liệu) chuyển vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử phục vụ việc khai thác, tra cứu dữ liệu hộ tịch trên toàn quốc để giải quyết thủ tục hành chính.

Công tác thi hành án dân sự vượt chỉ tiêu. Ảnh: HOÀNG HUY

Thi hành án dân sự vượt chỉ tiêu

Về công tác thi hành án dân sự (THADS), Cục Quản lý Thi hành án dân sự tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính; hoàn thành triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống THADS theo hướng tinh gọn, chuyên sâu và hiện đại .

Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu công tác như Hệ thống biên lai điện tử THADS, Hệ thống thông báo THADS, tổ chức các đoàn công tác đi khảo sát, hướng dẫn về nghiệp vụ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Trong điều kiện số lượng việc và tiền phải thi hành tăng mạnh, phát sinh nhiều vụ việc lớn, phức tạp, đồng thời phải khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy THADS, kết quả công tác thi hành án vẫn giữ được sự ổn định, tăng trưởng tích cực.

Từ ngày 1-10-2024 đến 30-9-2025, tổng số việc phải thi hành là hơn 1 triệu việc, có điều kiện thi hành là 685.898 việc. Đã thi hành xong 577.876 việc, đạt tỉ lệ 84,25%.

Tổng số tiền phải thi hành là trên 686.000 tỉ đồng, có điều kiện thi hành trên 267.000 tỉ đồng. Đã thi hành xong trên 150.000 tỉ đồng, tăng hơn 30.000 tỉ đồng so với năm 2024, đạt tỉ lệ trên 56%. Kết thúc năm công tác, các cơ quan THADS đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về việc và về tiền.

Về kết quả thi hành án hành chính, các cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 868 bản án, quyết định. Các cơ quan THADS thực hiện theo dõi 2.105 bản án, quyết định.

Các cơ quan THADS ban hành văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với 1.520 bản án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án trong 1.081 bản án; đăng tải công khai 532 quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án; có văn bản kiến nghị người có thẩm quyền đôn đốc, xử lý trách nhiệm đối với 254 bản án.