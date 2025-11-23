Người không có giấy tờ tùy thân phạm tội có bị phạt nặng hơn? 23/11/2025 19:07

(PLO)- Một người không có giấy tờ tùy thân phạm tội thì họ vẫn được đối xử bình đẳng trước pháp luật.

Gửi câu hỏi đến mục “Tôi muốn hỏi” của báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc Quân Trần (TP.HCM) trình bày:

Gần nhà ông có một gia đình không có giấy tờ tùy thân và đang chờ được giải quyết. Mới đây, người mẹ cùng con trai gây gổ với người đi đường khi tham gia giao thông và bị bắt giam mấy ngày nay chưa thấy về. Qua một vài nguồn thông tin thì có khả năng cả hai mẹ con sẽ bị xử lý hình sự. Ông Trần Quân thắc mắc, liệu với một người không có giấy tờ tùy thân phạm tội thì có bị xử lý nặng hơn so với người có đầy đủ giấy tờ hay không?

Luật sư Trần Thị Kim Quyền (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời:

Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý,…mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, Bộ luật Hình sự còn quy định chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Một trong những nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội là mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội.

Một người không có giấy tờ tùy thân phạm tội không bị xử nặng hơn người có giấy tờ.

﻿Ảnh minh họa: AI

Điều 52 Bộ luật Hình sự quy định chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Phạm tội có tổ chức; phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; phạm tội có tính chất côn đồ; phạm tội 02 lần trở lên; tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;…

Điều luật này và pháp luật hình sự nói chung không có quy định người không có giấy tờ tùy thân là là tình tiết tăng nặng.

Theo đó, một người không có giấy tờ tùy thân phạm tội thì họ vẫn được đối xử bình đẳng trước pháp luật, không bị xử nặng hơn người có giấy tờ.