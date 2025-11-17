Mất bao nhiêu răng thì không được tham gia nghĩa vụ quân sự? 17/11/2025 15:18

(PLO)- Thông tư 148 và 105 của Bộ Quốc Phòng quy định rõ về điều kiện sức khoẻ, trong đó có đánh giá dựa trên tình trạng răng.

Tôi vừa bị mất 3 răng do tai nạn, vậy trường hợp của tôi có bị xem là không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2026 không?

Bạn đọc Đình Luân (TP.HCM)

Về vấn đề này, theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP (sửa đổi bởi Thông tư 68/2025/TT-BQP), chỉ tuyển công dân đạt sức khỏe loại 1, 2 và 3 theo quy định của Thông tư 105/2023/TT-BQP để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Điều 5 Thông tư 105/2023/TT-BQP đã phân loại sức khỏe dựa trên thể lực và bệnh tật. Trong đó, tình trạng mất răng được phân loại tại Mục II – Răng Hàm Mặt như sau:

Còn đủ 28 răng (không kể răng khôn): Điểm 1

Mất răng đã có phục hình đảm bảo chức năng và thẩm mỹ: Điểm 2

Mất ≤ 3 răng, trong đó có 1 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 85% trở lên: Điểm 2

Mất 4 răng, trong đó có ≤ 2 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 70% trở lên: Điểm 3

Mất 5–7 răng, trong đó có ≤ 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 50% trở lên: Điểm 4

Mất trên 7 răng, trong đó có > 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn < 50%: Điểm 5

Theo Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP, phương pháp phân loại sức khỏe: Loại 1: tất cả chỉ tiêu điểm 1; Loại 2: có ít nhất 1 chỉ tiêu điểm 2; Loại 3: có ít nhất 1 chỉ tiêu điểm 3; Điểm 4,5,6 : không đạt chuẩn nhập ngũ

Do đó, nếu công dân bị chấm điểm 4 hoặc 5 do mất răng như đã nêu trên thì thuộc trường hợp không đủ sức khỏe và sẽ không được gọi nhập ngũ năm 2026.