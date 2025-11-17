Mất bao nhiêu răng thì không được tham gia nghĩa vụ quân sự?

Tôi vừa bị mất 3 răng do tai nạn, vậy trường hợp của tôi có bị xem là không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2026 không?
Bạn đọc Đình Luân (TP.HCM)
Về vấn đề này, theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP (sửa đổi bởi Thông tư 68/2025/TT-BQP), chỉ tuyển công dân đạt sức khỏe loại 1, 2 và 3 theo quy định của Thông tư 105/2023/TT-BQP để thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Điều 5 Thông tư 105/2023/TT-BQP đã phân loại sức khỏe dựa trên thể lực và bệnh tật. Trong đó, tình trạng mất răng được phân loại tại Mục II – Răng Hàm Mặt như sau:
Còn đủ 28 răng (không kể răng khôn): Điểm 1
Mất răng đã có phục hình đảm bảo chức năng và thẩm mỹ: Điểm 2
Mất ≤ 3 răng, trong đó có 1 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 85% trở lên: Điểm 2
Mất 4 răng, trong đó có ≤ 2 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 70% trở lên: Điểm 3
Mất 5–7 răng, trong đó có ≤ 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 50% trở lên: Điểm 4
Mất trên 7 răng, trong đó có > 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn < 50%: Điểm 5
Theo Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP, phương pháp phân loại sức khỏe: Loại 1: tất cả chỉ tiêu điểm 1; Loại 2: có ít nhất 1 chỉ tiêu điểm 2; Loại 3: có ít nhất 1 chỉ tiêu điểm 3; Điểm 4,5,6 : không đạt chuẩn nhập ngũ
Do đó, nếu công dân bị chấm điểm 4 hoặc 5 do mất răng như đã nêu trên thì thuộc trường hợp không đủ sức khỏe và sẽ không được gọi nhập ngũ năm 2026.
Hành vi gian dối để làm sai lệch kết quả khám sức khỏe NVQS sẽ bị phạt
Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với một trong các hành vị sau:
a) Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
b) Đưa hoặc nhận tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Phạt tiền từ 50 - 75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành quyết định gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Theo Điều 9 Nghị định 218/2025