Làm thủ tục đổi thẻ căn cước ngay trên ứng dụng VNeID 17/11/2025 15:20

(PLO)- Việc thực hiện trực tuyến giúp người dân tiết kiệm thời gian, có thể đặt lịch hẹn linh hoạt, theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch và không cần phải di chuyển, chờ đợi nhiều lần tại cơ quan công an.

Người dân có thể đổi thẻ căn cước do sắp xếp địa giới hành chính ngay trên ứng dụng VNeID, được miễn lệ phí và theo dõi hồ sơ thuận tiện, không cần chờ đợi tại cơ quan công an...



Để thực hiện thủ tục này, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID sau đó chọn Thủ tục hành chính.

Bước 2: Chọn Cấp đổi thẻ căn cước, sau đó chọn nhấn Tạo mới yêu cầu.

Tại đây, công dân chọn Bản thân (nếu đề nghị cấp đổi căn cước khai cho bản thân) hoặc chọn khai hộ (nếu đề nghị cấp đổi căn cước khai hộ).

Bước 3: Điền và kiểm tra thông tin của người cần cấp đổi thẻ căn cước.

Công dân tiến hành nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc là các trường có đánh dấu * đỏ, sau đó nhấn chọn Kiểm tra thông tin.

Bước 4: Chọn lý do cấp đổi thẻ căn cước, cấp thực hiện, nơi thực hiện, ngày hẹn đến làm việc.

Tại đây, công dân chọn lý do cấp đổi thẻ căn cước là: Đổi thẻ căn cước theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính. Sau đó, tiếp tục chọn cấp thực hiện, hình thức nhận thẻ căn cước và nhập đầy đủ thông tin các trường có đánh dấu * đỏ và nhấn Tiếp tục.

Sau khi đọc lại các thông tin, công dân nhấn chọn “Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật” và nhấn gửi hồ sơ.

Người dân có thể đổi thẻ căn cước do sắp xếp địa giới hành chính ngay trên VNeID. Ảnh: HUỲNH THƠ



Người dân thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID sẽ được miễn lệ phí cấp lại thẻ căn cước khi chọn đúng lý do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính.

Việc thực hiện trực tuyến giúp người dân tiết kiệm thời gian, có thể đặt lịch hẹn linh hoạt, theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch và không cần phải di chuyển, chờ đợi nhiều lần tại cơ quan công an.

Thời hạn giải quyết cấp đổi thẻ là 7 ngày làm việc, tính từ khi hồ sơ hợp lệ được tiếp nhận.

Lưu ý rằng, Luật Căn cước hiện hành không bắt buộc công dân phải đổi thẻ căn cước mới ngay sau khi có sự sáp nhập đơn vị hành chính. Thẻ căn cước đã cấp (dù mang địa danh cũ) vẫn có giá trị sử dụng cho đến hết thời hạn được ghi trên thẻ.

Trước đó, tại dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Căn cước, Bộ Công an đề xuất, người dân muốn cấp đổi thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính sẽ được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia.

Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong CSDL quốc gia về dân cư, CSDL căn cước để cấp lại thẻ căn cước.

Việc này nhằm để bảo đảm phù hợp với thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Nếu được thông qua, đây sẽ là điểm mới của Luật Căn cước, bởi hiện nay chỉ cho phép trường hợp bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ bị hư hỏng mới được cấp lại trực tuyến.