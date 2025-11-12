Cách kê khai thông tin sổ đỏ trên VNeID 12/11/2025 08:29

Mới đây, ứng dụng VNeID đã ra mắt phiên bản 2.2.4 với hàng loạt cập nhật quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm và tăng tiện ích cho người dân.

Điểm đáng chú ý nhất trong lần cập nhật này là tính năng cung cấp thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ quan Nhà nước.

Điều đó có nghĩa là, từ nay người dân có thể nộp thông tin sổ đỏ trực tuyến ngay trên ứng dụng VNeID nhằm phục vụ chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, thay vì phải trực tiếp nộp bản photocopy như trước.

Người dân trực tiếp nộp bản sao sổ đỏ cho cán bộ địa phương để thực hiện chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai. Ảnh: HUỲNH THƠ

Người dân thực hiện các bước sau để nộp thông tin sổ đỏ trên ứng dụng VNeID:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID (cập nhật theo phiên bản 2.2.4). Chọn “Dịch vụ khác” tại màn hình giao diện của ứng dụng VNeID.

Bước 2: Chọn mục "Cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước”.

Bước 3: Nhấn chọn “Tạo mới”.

Bước 4: Nhấn vào chọn thông tin, sau đó chọn "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Bước 6: Nhập thông tin cung cấp.

Phần thông tin người kê khai sẽ được tích hợp sẵn, đó là họ và tên, số định danh cá nhân của chủ tài khoản VNeID. Nếu kê khai hộ cần nhập tên người đứng tên trong sổ đỏ và lý do kê khai hộ.

Các trường thông tin bắt buộc phải kê khai là số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất. Về file thông tin, người dân sẽ tải lên hình ảnh, tài liệu về sổ đỏ cần nộp dưới định dạng PDF, PNG, JPG.

Cuối cùng, xác nhận các thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu. Các thông tin sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.