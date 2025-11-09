CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11 TP.HCM: Phường Vườn Lài lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật 09/11/2025 12:04

(PLO)- UBND phường Vườn Lài, TP.HCM tổ chức tư vấn pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng cho người dân và doanh nghiệp...

Sáng 9-11, UBND phường Vườn Lài (TP.HCM) tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ và nhân dân.

Chương trình cũng lan tỏa thông điệp về bình đẳng, tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em gái, góp phần xây dựng xã hội công bằng, văn minh, không bạo lực, không phân biệt đối xử.

Người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường tham gia chương trình. Ảnh: HUỲNH THƠ

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thế Khang - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND phường Vườn Lài, cho biết: “Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, phường đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần phòng ngừa vi phạm, xây dựng nếp sống văn minh, trật tự, kỷ cương ở địa phương".

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, UBND phường Vườn Lài đã tổ chức nhiều hoạt động như: Tổ chức các buổi tuyên truyền, đối thoại pháp luật; Tổ chức xe loa tuyên truyền về Ngày pháp luật Việt Nam trên các tuyến đường phường Vườn Lài; Tổ chức tuyên truyền Luật An ninh mạng, Kỹ năng phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; Tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Phát huy vai trò của cán bộ công chức, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở, chú trọng tính tương tác giữa người truyên truyền và người tham dự.

Ông Nguyễn Thế Khang - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND phường Vườn Lài. Ảnh: HUỲNH THƠ

Người dân tư vấn BHYT, BHXH, tư vấn pháp luật tại chương trình với sự tham gia của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 và BHXH cơ sở Hòa Hưng. Ảnh: HUỲNH THƠ

Trong chương trình, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội phường Vườn Lài và BHXH cơ sở Hòa Hưng cũng trao tặng thẻ BHYT cho các cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HUỲNH THƠ

Bà Võ Thị Lạc nói rất vui và cảm ơn phường đã quan tâm, tặng thẻ BHYT cho bà. Ảnh: HUỲNH THƠ

Bà Võ Thị Lạc, người dân được tặng BHYT, chia sẻ: Nhiều năm qua bà sống một mình trong căn nhà nhỏ. Cuộc sống khó khăn nên mỗi năm bà phải chắt chiu dành dụm mới đủ tiền mua BHYT.

“Nay được phường quan tâm, tặng thẻ BHYT, tôi rất vui và biết ơn. Cảm ơn phường đã tạo điều kiện cho người dân như tôi" - bà Lạc xúc động nói.

Dịp này, lực lượng công an cũng phổ biến sinh động về Luật An ninh mạng cùng hàng loạt kỹ năng nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, những nội dung được người dân quan tâm đặc biệt.

Cán bộ nhấn mạnh các chiêu thức thường gặp: giả danh các cán bộ Nhà nước, công an, kiểm sát viên... gọi điện yêu cầu truy cập đường link lạ; thông báo có biên bản xử phạt... rồi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, xác thực khuôn mặt hay mã OTP.

Cán bộ công an tương tác với người dân bằng hình thức hỏi - đáp, giúp người dân nắm bắt rõ hơn các chiêu thức lừa đảo trên không gian mạng hiện nay. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ngoài ra, công an cũng cảnh báo hình thức lừa đảo tinh vi như “bắt cóc online”, đầu tiên sẽ thông báo nhận hàng, kết bạn qua Zalo rồi mời đến khách sạn, sau đó ép nạn nhân chuyển tiền hoặc vay mượn tiền của người khác chuyển tiền nhiều lần. Hoặc ép nạn nhân tự chụp ảnh của mình trong trạng thái như đang bị bắt cóc thật sự rồi gửi cho người thân đòi tiền, nếu không sẽ bán sang Campuchia...

Người dân được hướng dẫn cách nhận diện, kiểm tra các chiêu thức lừa đảo, từ chối và tố giác ngay cho cơ quan công an.