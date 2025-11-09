Làm thế nào để đăng ký thường trú khi hộ khẩu đã bị xóa? 09/11/2025 07:05

(PLO)- Bộ Công an hướng dẫn, người từng bị xóa hộ khẩu muốn đăng ký thường trú lại cần được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý...

Vừa qua, trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, bạn đọc Nguyễn Ngọc Phương Thảo hỏi: Bố tôi đã bị xóa hộ khẩu thường trú tại TP.HCM. Nay bố tôi xin nhập hộ khẩu vào nhà con gái tại tỉnh Tây Ninh nhưng không được vì bố tôi không có nơi đăng ký thường trú, tạm trú.

Xin hỏi, bố tôi cần làm những thủ tục gì để có thể đăng ký cư trú tại địa phương? Hiện giấy tờ cá nhân của bố tôi có giấy khai sinh, sổ đỏ và CMND 9 số.

Người bị xoá hộ khẩu muốn đăng ký thường trú lại phải có sự đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở và nộp hồ sơ theo quy định Luật Cư trú. Ảnh: HUỲNH THƠ

Giải đáp, Bộ Công an cho biết, theo Điều 20 Luật Cư trú đã quy định cụ thể về điều kiện đăng ký thường trú.

Đối với trường hợp bố của bạn đề nghị đăng ký thường trú về với con gái thì cần được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý.

Bên cạnh đó, hồ sơ đăng ký thường trú được quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Cư trú gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.