Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung phiếu lý lịch tư pháp bị phạt đến 7 triệu đồng 08/11/2025 10:56

Nghị định 282/2025 bổ sung nhiều mức phạt mới như hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung phiếu lý lịch tư pháp bị phạt đến 7 triệu đồng mà trước đây Nghị định 144/2021 chưa quy định...

Nghị định 282/2025 (thay thế Nghị định 144/2021) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15-12-2025.

Nghị định đã bổ sung quy định xử phạt về hành vi vi phạm sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp; sử dụng phiếu lý lịch tư pháp mà trước đây Nghị định 144/2021 chưa quy định.

Người dân làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Bổ sung mức phạt mới với vi phạm về lý lịch tư pháp

Theo đó, phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi gian dối trong lập tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung phiếu lý lịch tư pháp dưới mọi hình thức.

Phạt tiền từ 7 - 10 triệu đồng đối với hành vi: Sử dụng phiếu lý lịch tư pháp của người khác trái pháp luật, xâm phạm đời tư của cá nhân; Sử dụng giấy tờ của người khác để yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trái pháp luật; Khai thác, sử dụng trái phép, làm sai lệch, hủy hoại hồ sơ lý lịch tư pháp bằng giấy; Truy cập trái phép, trộm cắp, phá hoại dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử; Phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng máy tính, hệ thống thông tin dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử.

Bổ sung mức phạt nặng với vi phạm cai nghiện ma túy

Nghị định 282/2025 còn bổ sung quy định xử phạt đối với các vi phạm về cai nghiện ma túy.

Cụ thể, phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi: Không ban hành quy trình cai nghiện ma túy, quy trình cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; Không thông báo công khai, minh bạch về loại dịch vụ, quy trình thực hiện dịch vụ, giá dịch vụ cai nghiện ma túy; Không ký hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy; Không thông báo cho UBND cấp có thẩm quyền khi người cai nghiện ma túy tự ý chấm dứt hoặc hoàn thành việc sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy.

Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi: Không chấp hành quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy; Không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động cai nghiện ma túy có thời hạn.

Phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ quy trình cai nghiện ma túy, quy trình cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Phạt tiền từ 20 - 40 triệu đồng đối với hành vi: Thực hiện cai nghiện ma túy vượt quá phạm vi hoạt động được ghi trong Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện; Thực hiện cai nghiện ma túy vượt quá phạm vi chức năng, nhiệm vụ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đối với cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng hoặc sử dụng Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện vào mục đích khác.

Phạt tiền từ 50 - 75 triệu đồng đối với hành vi tổ chức cai nghiện ma túy khi chưa được đăng ký, chưa được cấp phép hoạt động hoặc chưa đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định.