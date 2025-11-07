Thanh niên 17 tuổi cướp tiệm vàng ở TP.HCM và trách nhiệm hình sự 07/11/2025 15:19

(PLO)- Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, do đó, hành vi cướp tiệm vàng của thanh niên 17 tuổi sẽ không thoát trách nhiệm pháp lý này.

Như PLO đã đưa tin, ngày 6-11, Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa đã truy xét, bắt giữ 2 thanh niên cướp giật tài sản tại một tiệm vàng ở phường An Phú (TP.HCM).

Hai người bị bắt tên là LCTV (17 tuổi) và Nguyễn Vĩnh Lợi (20 tuổi, từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu hai thanh niên này đã thừa nhận hành vi cướp giật vàng vào ngày 4-11.

Theo lời khai ban đầu, sau khi cướp giật, hai thanh niên đã mang vàng đi bán được hơn 132 triệu đồng. Cả hai sau đó chia tiền rồi lẩn trốn.

Nam thanh niên vờ hỏi mua vàng rồi cầm vàng bỏ chạy. Ảnh: Cắt từ camera

Nhiều bạn đọc thắc mắc V có phải chịu TNHS vì là người chưa thành niên (mới 17 tuổi)?

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo khoản 1 Điều 12 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025) thì người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu TNHS về mọi tội phạm. Như vậy, LCTV (17 tuổi) phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin ban đầu, LCTV và Nguyễn Vĩnh Lợi có hành vi cướp giật tài sản theo Điều 171 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025).

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định tài sản bị cướp giật để có thể kết luận chính xác hành vi của hai người sẽ rơi vào khoản nào của Điều 171 BLHS.

Mặt khác, Lợi từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nếu tội danh này chưa được xoá án tích thì đây có thể xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS (hoặc là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt theo Điều 171 BLHS).

Luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TP.HCM.

Luật sư Nguyễn Hùng Quân cũng cho biết thêm, về nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định tại Điều 91 BLHS.

Theo đó, việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm.

Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm.

Khi xét xử, Tòa án chỉ áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội nếu xét thấy việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp như khiển trách, hòa giải tại cộng đồng hoặc biện pháp giáo dục tại xã, phường; áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng… không bảo đảm hiệu quả giáo dục, phòng ngừa.

Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa.

Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người dưới 18 tuổi phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn thích hợp ngắn nhất.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội…

Theo Điều 101 BLHS, quy định mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định;

Cần lưu ý, quy định về người dưới 18 tuổi phạm tội trong BLHS (Chương XII), trong đó có Điều 91, Điều 101 vừa nêu sẽ bị bãi bỏ từ ngày 1-1-2026, khi Luật Tư pháp người chưa thành niên 2024 có hiệu lực...