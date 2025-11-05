2 thanh niên cướp vàng ở TP.HCM bị bắt sau thời gian ngắn gây án 05/11/2025 22:07

(PLO)- Sau khi cướp được vàng, hai thanh niên mang bán rồi chia nhau ra lẩn trốn nhưng vẫn bị bắt.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, vừa bắt giữ hai thanh niên cướp giật vàng tại một tiệm vàng thuộc phường An Phú.

Nam thanh niên vờ hỏi mua vàng rồi cầm vàng bỏ chạy. Ảnh: Cắt từ camera

Hai người bị bắt tên là V (17 tuổi) và Lợi (20 tuổi). Bước đầu hai thanh niên này đã thừa nhận hành vi cướp giật vàng vào ngày 4-11.

Theo lời khai ban đầu, sau khi cướp hai thanh niên đã mang vàng đi bán được hơn 132 triệu đồng. Cả hai sau đó chia nhau ra lẩn trốn.

Sau một ngày truy xét, lực lượng trinh sát đã bắt giữ được cả hai.

Trước đó, vào trưa 4-11, hai thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy không biển số đến một tiệm vàng trên đường Phan Đình Giót, phường An Phú.

Một người ngồi trên xe máy đợi sẵn ở ngoài đường, người còn lại vào bên trong vờ hỏi mua vàng. Khi nhân viên đưa một chiếc nhẫn vàng khoảng 1 lượng (trị giá khoảng hơn 140 triệu đồng) cho nam thanh niên xem thì người này bất ngờ cầm bỏ chạy.

Mặc dù những người trong tiệm vàng đuổi theo nhưng cả hai đã nhanh chân tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến của vụ việc đã được camera an ninh của tiệm vàng ghi lại.