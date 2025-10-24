Tạm giữ cô gái quật ngã cụ ông 89 tuổi, cướp 9 nhẫn vàng 24/10/2025 13:20

(PLO)- Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ cô gái 20 tuổi có hành vi dùng vũ lực khống chế, cướp tài sản là 9 nhẫn vàng của cụ ông 89 tuổi.

Ngày 24-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Anh Thư (20 tuổi, ngụ xã Tân Thủy, Vĩnh Long) để điều tra tội cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng 22-10, Thư điện thoại hẹn ông TVL (89 tuổi, ngụ xã Ba Tri) đến khu vực ấp An Quí, xã Tân Thủy để hớt tóc cho cha ruột. Khi ông L. đến nơi, Thư dẫn nạn nhân vào một chòi nuôi bò trong khu đất trồng dừa vắng người.

Tại đây, Thư bất ngờ dùng vũ lực quật ngã ông L., đè xuống nền xi măng và cướp 9 chiếc nhẫn vàng, 1 điện thoại di động cùng khoảng 6 triệu đồng tiền mặt. Gây án xong, Thư nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cô gái 20 tuổi cướp 9 nhẫn vàng của cụ ông 89 tuổi ở Vĩnh Long bị bắt sau 2 giờ gây án. Ảnh: CA

Sau đó, ông L. chạy thoát ra ngoài, tri hô và đến Công an xã Tân Thủy trình báo sự việc.

Nhận tin báo, Công an xã phối hợp các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết và rà soát đối tượng nghi vấn.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, chỉ sau hai giờ truy xét, lực lượng Công an xã Tân Thủy đã xác định và bắt giữ Thư khi cô đang lẩn trốn tại nhà riêng ở ấp An Quí.

Tại cơ quan công an, Thư thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nơi cất giấu tài sản. Lực lượng chức năng đã thu hồi toàn bộ tang vật.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.