Bán dữ liệu khách hàng điện lực, doanh nghiệp để thu lợi bất chính 28/09/2025 06:21

(PLO)- Các bị cáo có cơ hội tiếp cận cơ sở dữ liệu khách hàng thông qua việc viết phần mềm theo đơn đặt hàng nhưng lại đem bán dữ liệu này để hưởng lợi bất chính.

Ngày 27-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và và tuyên phạt án treo đối với các bị cáo Lại Thị Uyên (24 tháng tù), Vũ Thanh Tùng (30 tháng tù), Nguyễn Mạnh Linh (12 tháng tù) cùng về tội sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo cáo trạng, năm 2021, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Cục An ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) phát hiện một số nhóm có hành vi mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân... để thu lợi bất chính.

Các bị cáo bán dữ liệu thông tin cá nhân, doanh nghiệp trái phép.

Qua điều tra, CQĐT làm rõ hành vi phạm tội của 3 bị cáo nói trên. Cụ thể, năm 2013, Dư Anh Quý (ở Hà Nội) là nhân viên hợp đồng làm lập trình viên phòng Giải pháp quản lý kinh doanh điện (nay là Trung tâm phát triển phần mềm) của Công ty điện lực.

Quá trình làm việc, Dư Anh Quý được tiếp cận cơ sở dữ liệu chứa thông tin cá nhân khách hàng của công ty điện lực các địa phương.

Tháng 7-2017, Dư Anh Quý cùng vợ là Lại Thị Phương thành lập Công ty giải pháp năng lượng VniTech, chuyên viết phần mềm theo đơn đặt hàng của khách hàng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đến cuối năm 2018, Quý biết được một số người có nhu cầu mua dữ liệu thông tin khách hàng điện lực. Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, Quý đã lén lút sao chép dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng trong hệ thống dữ liệu vào ổ cứng di động.

Hai vợ chồng Quý, Phương biết việc bán dữ liệu thông tin cá nhân là không được phép nhưng vì hám lợi nên họ vẫn tổ chức bán dữ liệu thông tin khách hàng đã sao chép.

Tháng 9-2019, vợ chồng Quý, Phương thuê em gái Phương là Lại Thị Uyên làm nhân viên kế toán và hỗ trợ công việc mua bán data dữ liệu thông tin cá nhân. Bị cáo Uyên được hưởng 40% số tiền bán data.

Theo chỉ đạo của Quý, Uyên lập một tài khoản zalo để đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung rao bán data dữ liệu khách hàng. Khi khách hàng liên hệ, Uyên sẽ trao đổi thống nhất giá tiền mua bán và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Từ tháng 7-2019 đến tháng 1-2021, Lại Thị Uyên cùng với Dư Anh Quý, Lại Thị Phương thực hiện hơn 100 giao dịch bán dữ liệu trái phép và thu lợi bất chính số tiền 271 triệu đồng.

Bán dữ liệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Từ đầu năm 2018 đến năm 2021, Vũ Thanh Tùng là nhân viên phụ trách kỹ thuật, quản lý cơ sở dữ liệu của Công ty Cổ phần thương mại Công nghệ thông tin di động Onesms chuyên cung cấp dịch vụ sổ liên lạc điện tử cho các trường học.

Trong quá trình làm việc, Tùng đã lợi dụng quyền quản trị mạng, truy cập vào hệ thống dữ liệu thông tin của công ty để trích xuất, sao chép trái phép các thông tin khách hàng của công ty để bán lại cho các đối tượng trên mạng xã hội, thu lợi bất chính số tiền 759 triệu đồng.

Từ tháng 9-2019 đến tháng 2-2021, bị cáo Nguyễn Mạnh Linh là nhân viên của Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ và Thương mại Hợp Thành. Bị cáo Linh có nhiệm vụ bảo trì máy tính, máy in cho các cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

Quá trình hỗ trợ kỹ thuật, bị cáo nắm được mật khẩu truy cập các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh rồi trích xuất trái phép các dữ liệu, bán cho các đối tượng trên mạng xã hội, thu lợi bất chính số tiền 113 triệu đồng.