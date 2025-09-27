Lãnh án vì chuyên rửa tiền cho băng nhóm mạo danh HOSE lừa đảo chứng khoán 27/09/2025 17:07

(PLO)- Nhóm bị cáo nhận rửa tiền cho băng nhóm mạo danh HOSE chuyên lừa đảo chứng khoán bằng cách mua tiền điện tử.

Ngày 27-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền mức án 8 năm tù về tội rửa tiền. Cùng tội danh, 8 bị cáo khác bị xử phạt từ 5 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

Hai bị cáo Ngô Duy Khánh (ở Vĩnh Long) bị xử phạt 30 tháng cải tạo không giam giữ, Hà Thị Trang (ở TP.HCM) bị xử phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Theo cáo trạng, tháng 9-2023, bị cáo Ngô Duy Khánh vào nhóm “Hội việc làm Mỹ Phước 123” trên mạng Facebook, làm quen với tài khoản tên Oliver người Campuchia (chưa xác định được). Oliver thuê Khánh mở tài khoản để bán với giá 4 triệu đồng/6 tài khoản ngân hàng. Sau đó, Khánh rủ Hà Thị Trang mở tài khoản.

Từ tháng 9 đến tháng 11-2023, bị cáo Khánh tự mở 6 tài khoản và tìm được 9 người mở được 32 tài khoản ngân hàng để bán cho Oliver, hưởng lợi 13 triệu đồng. Còn bị cáo Trang mở 6 tài khoản và đưa người khác đi mở 23 tài khoản để chuyển cho Khánh, hưởng lợi 8,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, vào tháng 8-2023, một phụ nữ ở Hà Nội bị một đối tượng giả danh nhân viên của sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) gọi điện thoại dụ dỗ, lôi kéo đầu tư trên app BNK để kiếm lợi nhuận. Bà này đã nạp hơn 3,5 tỉ đồng và bị các đối tượng chiếm đoạt.

Ngoài ra, còn có 6 bị hại khác cũng bị lôi kéo dụ dỗ đầu tư trên mạng. Tổng cộng có 7 người bị chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng.

Công an đã lần theo dấu vết và xác định có một số tài khoản do Khánh và Trang thu thập để nhận tiền của các bị hại.

Rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử

CQĐT xác định sau khi chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng dịch vụ nhận, rửa tiền của “bên thứ 3” tại Campuchia là nhóm Trần Thị Linh (hiện đang bỏ trốn), chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Phương thức rửa tiền của Linh là cung cấp các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam (trong đó có 3 tài khoản do Khánh, Trang bán cho Oliver) để các đối tượng lừa đảo chuyển tiền chiếm đoạt.

Nhóm của Linh tiếp tục chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau để tránh bị truy vết rồi cuối cùng chuyển tiền để mua tiền điện tử USDT của các nhóm ở Việt Nam.

Bằng cách này, nhóm của Linh chuyển hơn 19 tỉ đồng đến tài khoản của các bị cáo Lê Văn Xuân, nhóm của bị cáo Nguyễn Văn Tốn; bị cáo Nguyễn Viết Lãm; bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Các bị cáo Xuân, Tốn, Lãm và Huyền cùng nhóm của mình chuyên kinh doanh tiền điện tử USDT tại Việt Nam, có khách hàng ở cả trong và nước ngoài. Từ ngày 25-10-2023 đến ngày 24-1-2024, các bị cáo nhiều lần rửa tiền bằng hình thức bán USDT cho nhóm của Trần Thị Linh.

Trong đó, bị cáo Lê Văn Xuân bắt đầu mua bán tiền điện tử USDT với hình thức giao dịch tự do và không đăng ký công ty từ năm 2022. Bị cáo rửa hơn 2 tỉ đồng từ nguồn tiền các đối tượng chiếm đoạt, hưởng lợi hơn 860 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền bắt đầu mua bán USDT tự do với khách lẻ và không đăng ký công ty từ cuối năm 2021, bị cáo rửa gần 8 tỉ đồng; hưởng lợi hơn 1,7 tỉ đồng.

Còn nhóm của Lãm tham gia rửa hơn 6,9 tỉ đồng; hưởng lợi hơn 2,8 tỉ đồng. Nhóm của Tốn rửa 1,2 tỉ đồng; hưởng lợi hơn 244 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng đối với Linh cùng các cá nhân liên quan khác để điều tra.