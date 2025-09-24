Cặp vợ chồng giả thần giả thánh để lừa hai chị em tiền tỉ 24/09/2025 17:21

Ngày 24-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Quyển 14 năm tù và chồng là bị cáo Trần Đăng Hải 12 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, vợ chồng Hải đến nhà người quen ở Khánh Hòa nhờ xin việc làm và có giới thiệu Quyển có thể nhập hồn, cúng giải hạn.

Cặp vợ chồng giả thần giả thánh để lừa đảo hai chị em tiền tỉ. Ảnh: PLO

Vợ chồng Hải được giới thiệu gặp bà VKKTr để nhờ bà Tr xin việc giúp đồng thời xem bói, giải hạn do vợ chồng bà Tr chưa có con.

Sau đó, vợ chồng Hải quen biết bà VKKH (em gái bà Tr). Từ việc tiếp xúc với bà H, Quyển tìm hiểu về nhân thân, mối quan hệ các thành viên trong gia đình bà H.

Sau khi nắm rõ về gia đình bà H, Quyển giả nhập làm "thánh", "ngài", "người thân đã chết" phán bà H có căn tu phải về nhà Quyển để làm lễ giải hạn, nếu không gia đình sẽ có người gặp nạn, chết người.

Tháng 8-2014, bà H tin tưởng và đồng ý đi theo Quyển về nhà tại xã Sóc Sơn (Hà Nội) để làm lễ cúng bái, giải hạn.

Từ năm 2014 đến 2019, vợ chồng bà Quyển lập điện thờ trên gác, tổ chức lễ cúng bái. Tại nhà mình, bị cáo Quyển giả nhập thần linh, người thân đã chết của bà H về nói chuyện trong lúc cúng bái và yêu cầu bà H đưa tiền làm lễ.

Cụ thể, năm 2014, Quyển giả nhập thánh về phán gia đình bà H nặng nghiệp mấy đời trước nên giờ phải trả. Giờ muốn gia đình bình an thì xin cúng giải hạn cho tất cả mọi người. Nam thì 7 triệu đồng, nữ thì 9 triệu đồng.

Bị cáo còn nhập hồn ông nội bà H về báo phải làm lễ cúng nếu không gia đình sẽ lục đục, vợ chồng cãi nhau, bỏ nhau vì năm hạn. Bị cáo phán phải cúng cây me trước nhà không thì ma quỷ sẽ làm cho bố bà H té xe...

Trong năm 2014, bà H đã chuyển khoản 19 lần số tiền hơn 200 triệu đồng vào tài khoản của bị cáo Hải.

Ngoài ra, bị cáo Quyển còn chiếm đoạt chiếc xe máy trị giá hơn 22 triệu đồng bằng cách bảo bà H đưa xe máy cho bị cáo cúng giải hạn nếu không bà H đi xe này sẽ gặp tai nạn.

Năm 2015, bị cáo nhiều lần giả nhập người thân đã mất của bà H về báo tai nạn, bệnh tật, ung thư, thậm chí còn báo nhà bà H có 4 cái hòm quan tài cần giải hạn gấp.

Do đó, bà H đã chuyển khoản 31 lần cho bị cáo Trần Đăng Hải tổng số tiền gần 400 triệu đồng để làm lễ cũng giải hạn.

CQĐT xác định tổng số tiền và tài sản mà vợ chồng bị cáo Quyển, Hải chiếm đoạt của bà H là hơn 640 triệu đồng và 1 chiếc xe máy.

Ngoài ra, từ năm 2016-2019, bị cáo Quyển tiếp cận bà Tr (chị gái bà H) và dùng thủ đoạn giả nhập người thân đã chết của bà Tr, giả nhập các ngài, thánh… để nói chuyện, tạo lòng tin cho bà Tr về tâm linh để chiếm đoạt tiền.

CQĐT xác định tổng số tiền vợ chồng Quyển, Hải chiếm đoạt của bà Tr thông qua giao dịch chuyển khoản là hơn 360 triệu đồng. Tổng cộng, vợ chồng bị cáo đã chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của gia đình 2 bị hại.

Quá trình điều tra, bà H còn cung cấp từ năm 2016-2019, bà còn nhiều lần rút tiền mặt, tổng số gần 2,7 tỉ đồng để đưa cho vợ chồng bị cáo làm lễ giải hạn. Còn bà Tr đưa tiền mặt tổng số hơn 4,3 tỉ đồng cho vợ chồng bị cáo.

Tuy nhiên, ngoài lời khai của bà H, bà Tr không có tài liệu nào khác chứng minh việc đưa tiền mặt nên chưa có căn cứ xác định Quyển và Hải đã chiếm đoạt số tiền trên của bà H, bà Tr.

Bà Tr còn tố giác năm 2017, vợ chồng Quyển, Hải còn chiếm đoạt 1 căn hộ, diện tích 59 m² bằng thủ đoạn giả nhập ông nội bà Tr, yêu cầu sang tên quyền sử dụng đất cho Quyển và Hải để cúng trong thời hạn 3 tháng, nếu không chồng bà Tr sẽ chết, gia đình bà Tr không có con… Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ xác định vợ chồng Quyển đã chiếm đoạt căn hộ trên của bà Tr.

Tại phiên tòa, bị cáo Quyển cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo là hoàn toàn sai, không có bằng chứng, bị cáo bị oan. Còn phía bị hại khai rằng họ bị thao túng tâm lý, chiếm đoạt hết tài sản.

Đại diện VKS cho rằng có đủ cơ sở khẳng định các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, thao túng tâm lý các bị cáo, “ăn đến tận xương tủy các bị hại”...