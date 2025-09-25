Đi ăn đám 49 ngày rồi lao vào đánh nhau, 2 người cùng lãnh án tù 25/09/2025 15:07

(PLO)- Trong buổi cúng 49 ngày, hai bị cáo mâu thuẫn với nhau, sau đó dùng hung khí tấn công đối phương rồi cùng nhau lãnh án tù...

Ngày 25-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và xử phạt bị cáo Bạch Văn Thuận (ở phường Chương Mỹ, Hà Nội) mức án 13 năm tù về tội giết người.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Hùng (cũng ở phường Chương Mỹ, Hà Nội) bị xử phạt mức án 3 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Theo hồ sơ vụ án, tối 3-3-3024, bà Nguyễn Thị S (ở phường Chương Mỹ, Hà Nội) tổ chức cúng 49 ngày cho người con đã mất. Sau đó, bà S mời một số người ăn cơm, uống rượu; trong đó có Nguyễn Văn Hùng – chồng cũ của bà S, Bạch Văn Thuận – cháu bà S, các con, cháu, em của bà S và một số người họ hàng.

Quá trình ngồi ăn cơm, Hùng và Thuận xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau dẫn đến xô xát. Hùng cầm chiếc bát bằng sứ (loại bát để nước chấm) đập vào mặt Thuận. Thấy vậy, mọi người trong đó có anh Nguyễn Phi L can ngăn, đẩy Hùng đi về cách đó khoảng 40 m.

Khi về nhà, do bực tức vì bị Thuận chửi, Hùng lấy dao đi tìm Thuận đánh trả thù. Ra đến cổng, Hùng tiếp tục bị anh Nguyễn Phi L cản lại. Do đó, Hùng vung dao chém làm người can ngăn bị thương tích ở cẳng tay trái.

Sau đó, Hùng tiếp tục cầm dao chạy về phía nhà bà S chửi bới. Khi đến khu vực cổng nhà bà S, Hùng thấy một người đang đứng ở đó. Bị cáo cầm dao chém phần sống dao trúng vào vùng đầu bên trái người này khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Sau đó, Hùng tiếp tục cầm dao chạy vào nhà bà S để tìm Thuận. Thấy vậy, bà S chạy theo ngăn cản, giằng dao của Hùng kéo lại nên bị thương.

Lúc này, Thuận đang ở trong nhà bà S, nhìn thấy Hùng dùng dao chém mọi người nên lấy chiếc kéo dài, lao ra ngoài đạp Hùng, ghì cổ Hùng xuống. Sau đó, Thuận dùng kéo tấn công Hùng.

Cùng lúc, mọi người can ngăn, khống chế Hùng, sau đó đưa Hùng và những người bị thương đi cấp cứu.

Do được cấp cứu kịp thời nên Nguyễn Văn Hùng chỉ bị tổn hại 41% sức khỏe. Những người còn lại bị thương nhẹ nên đã từ chối giám định thương tích.