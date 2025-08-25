Tòa tuyên tử hình bị cáo gây án mạng chỉ vì mâu thuẫn chuyện chỗ ngủ 25/08/2025 18:18

(PLO)- Khi bị nhắc nhở vì cãi nhau ồn ào chuyện chỗ ngủ, bị cáo và bị hại xảy ra mâu thuẫn, sau đó bị cáo đã dùng dao gây án mạng.

Ngày 25-8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Hạnh về tội giết người.

Theo hồ sơ, Bị cáo Đặng Văn Hạnh là thợ xây tại Công trường xây dựng Địa chất thủy văn (Hà Nội). Bị cáo ăn ngủ tại lán công trường cùng với anh Bùi Văn S, là quản lý công nhân tại công trình và một số công nhân khác trong đó có chị Bàn Thị S.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Khoảng 19h30, ngày 22-10-2024, sau khi ăn cơm tối xong, Hạnh ngồi nói chuyện và hỏi mọi người có ai lấy quần lót của Hạnh nhưng không ai nhận. Do Hạnh nói nhiều nên chị S có bảo “mất rồi thì thôi, không nói nữa, đi ngủ đi”.

Đến khi đi ngủ, Hạnh và chị S có cãi cự, to tiếng trong việc mâu thuẫn về chỗ ngủ. Anh S sang nhắc nhở Hạnh thì bị cáo tỏ thái độ bực tức và chửi lại dẫn đến đánh nhau. Sau đó, do mọi người can ngăn nên Hạnh và anh S đi về phòng ngủ của mình để ngủ.

Khoảng 20 phút sau, Hạnh dậy đi mua thuốc lá thấy anh S đang đứng rửa mặt tại phía ngoài khu vực tầng 1 của công trình. Do vẫn bực tức vì bị anh S đánh nên Hạnh đã quay lại giường ngủ lấy dao, sau đó tấn công anh S. Dù đã được những người xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng anh S đã không qua khỏi.

Ngày 23-10-2024, Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Đặng Văn Hạnh về hành vi Giết người.