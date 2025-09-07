Truy nã toàn quốc Nguyễn Hoàng Nam 07/09/2025 20:09

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã toàn quốc đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hoàng Nam - kẻ bị khởi tố về tội buôn bán hàng cấm rồi bỏ trốn.

Ngày 7-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hoàng Nam (39 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) về tội buôn bán hàng cấm.

Nguyễn Hoàng Nam bị truy nã toàn quốc.

Theo hồ sơ, Nam bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Nam đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị người dân khi phát hiện Nam hoặc có thông tin liên quan thì báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan công an gần nhất. Đồng thời, kêu gọi gia đình vận động, thuyết phục Nam sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Mọi thông tin về Nguyễn Hoàng Nam, đề nghị báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường), địa chỉ: 493 đường Châu Thị Kim, phường Tân An, TP Tây Ninh; điện thoại: 02723.989.212.