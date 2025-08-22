Lộ mánh khoé nhân viên ngân hàng mở tài khoản giúp đường dây rửa tiền 30.000 tỉ 22/08/2025 18:12

(PLO)- Với các thông tin gian dối từ kẻ cầm đầu đường dây rửa tiền, nhiều nhân viên ngân hàng đã giúp sức mở tài khoản để giao dịch.

Ngày 21-8 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục thông tin về kết quả đấu tranh giai đoạn 2 chuyên án bí số 1222T mở rộng điều tra đường dây rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng mà đơn vị đã khởi tố vào tháng 1-2025.

Theo đó, đợt 2, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố 20 bị can, trong đó có bốn bị can nguyên là nhân viên của nhiều ngân hàng trên cả nước. Bốn nhân viên ngân hàng bị khởi tố gồm Đàm Hồng Hiểu, Phan Thị Nguyên Thảo, Nguyễn Thị Yến và Phạm Trà Vi.

Khởi tố 20 bị can trong đợt điều tra giai đoạn 2. Ảnh: CA

Đồng thời, tiến hành khám xét tại trụ sở nhiều chi nhánh các ngân hàng tại tỉnh Bình Dương cũ, TP Hà Nội và TP Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án.

Qua điều tra, công an xác định từ năm 2022 đến năm 2024, Trang Quang Trung (36 tuổi, quận Hải Châu cũ) làm giả căn cước công dân rồi thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả con dấu của các ngân hàng, cơ quan, văn phòng công chứng, đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho người khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hoá dòng tiền có nguồn gốc tội phạm như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam.

Công an khám xét một chi nhánh ngân hàng ở TP Hà Nội. Ảnh: CA

Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng trong đường dây rửa tiền này gần 30.000 tỉ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng.

Đặc biệt, những nhân viên ngân hàng này đã phối hợp Trang Quang Trung mở hàng trăm tài khoản ngân hàng và bán lại cho người khác để thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Hàng trăm con dấu, tài liệu được làm giả để thực hiện đường dây rửa tiền này. Ảnh: CA

Cùng đó là cung cấp thông tin tài khoản cho Trang Quang Trung để rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà Trung đã lập.

Như PLO đã đưa tin, ngày ngày 22-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng vừa đánh sập đường dây rửa tiền lớn trên địa bàn.

