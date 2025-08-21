Khởi tố thêm 20 người trong đường dây rửa tiền gần 30.000 tỉ đồng 21/08/2025 15:21

(PLO)- Trong đó có 4 bị can là nhân viên các ngân hàng cấu kết mở tài khoản cho đường dây rửa tiền này hoạt động.

Ngày 21-8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng thông tin đã khởi tố thêm 20 bị can liên quan trong đường dây rửa tiền gần 30.000 tỉ đồng.

Trong số này có bốn bị can bị bắt tạm giam và 16 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành các thủ tục tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức... xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh, TP liên quan.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: MT

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 chuyên án bí số 1222T mở rộng điều tra đường dây rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng... mà đơn vị đã khởi tố vào tháng 1-2025.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động tối đa lực lượng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, thu thập tài liệu và đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của những người liên quan. Đáng chú ý là vai trò giúp sức tích cực của nhân viên các ngân hàng trong đường dây tội phạm.

Trong số các bị can bị khởi tố, có hai bị can là nhân viên ngân hàng VPBank, một bị can là nhân viên ngân hàng Oceanbank, một bị can là nhân viên ngân hàng LPBank. Đây là các bị can đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp ma, để các thành viên trong đường dây rửa tiền này sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng Oceanbank Chi nhánh Bình Dương (nay đổi tên là Ngân hàng MBV), Ngân hàng VPBank Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội), Ngân hàng LPBank Chi nhánh Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, đã có bốn nhân viên tại các ngân hàng LPBank, VPBank, Oceanbank (nay là ngân hàng MBV) bị khởi tố trong chuyên án và đang tiếp tục mở rộng để xử lý các ngân hàng khác có liên quan.

Công an TP Đà Nẵng mở rộng điều tra, khởi tố tiếp các bị can (đợt 2). Ảnh: MT

Ngoài ra, một người có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.

Được biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để các đối tượng phạm tội. Đồng thời tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.