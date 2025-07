Công an TP.HCM quyết liệt siết an toàn PCCC tại chung cư 16/07/2025 19:37

(PLO)- Công an TP.HCM triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chung cư, nhất là chung cư cũ.

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CA

Tại điểm cầu hội trường Công an TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng – Phó Giám đốc Công an TP.HCM – tham dự và trình bày tham luận với chủ đề “Chủ động trong công tác phòng ngừa và đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà chung cư cũ, nhà chung cư trên địa bàn Thành phố”.

Qua thực tiễn công tác quản lý nhà nước, Công an TP.HCM thẳng thắn chỉ ra một số yếu tố chủ quan, khách quan đang ảnh hưởng đến hiệu quả công tác PCCC tại các chung cư, đặc biệt là chung cư cũ.

Trên cơ sở đó, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng trình bày nhiều nhóm giải pháp trọng tâm mà lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP.HCM sẽ tập trung thực hiện, gồm:

Tiếp tục tổ chức tổng rà soát, phân công, phân cấp quản lý nhà nước về PCCC theo thẩm quyền;

Tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn PCCC&CNCH, kết hợp hướng dẫn ban quản trị, ban quản lý, chủ căn hộ và người dân đang sinh sống tại các chung cư thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn;

Phối hợp các sở, ban, ngành và UBND cấp xã tập trung xử lý dứt điểm tình trạng cơi nới, lắp đặt cấu kiện xây dựng vi phạm quy định về lối thoát nạn, khoảng cách an toàn PCCC, chống cháy lan; xử lý tình trạng chiếm dụng không gian chung;

Phối hợp cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền biện pháp phòng ngừa cháy, nổ; hướng dẫn kỹ thuật, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, cứu người trên các phương tiện truyền thông;

Tham mưu, đề xuất UBND TP chỉ đạo UBND cấp xã nghiên cứu thành lập mô hình ban đại diện phù hợp tại các chung cư cũ không có ban quản trị, để trực tiếp thực hiện trách nhiệm “người đứng đầu cơ sở” trong quản lý, vận hành;

Tổ chức điều tra, xử lý, kể cả xử lý hình sự đối với các vụ cháy và những tố giác, tin báo tội phạm liên quan đến lĩnh vực PCCC&CNCH.

Sự quyết tâm và trách nhiệm của Công an TP.HCM, cùng với các giải pháp đồng bộ nêu trên, sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp và sự chung tay của người dân, được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong công tác PCCC&CNCH; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự phát triển bền vững của Thành phố thời gian tới.