Công an Hà Nội tiếp tục triển khai hệ thống gần 2.000 camera AI 15/07/2025 17:05

Chiều 15-7, Công an Hà Nội tổ chức Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn lực lượng.

Phong trào nhằm phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, tạo sự chuyển biến toàn diện trong nhận thức, hành động để góp phần đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số trong toàn lực lượng.

Triển khai hệ thống Camera AI thứ 2

Phát biểu tại lễ phát động, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết thời gian qua Công an Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số toàn diện với các giải pháp, lộ trình cụ thể, bước đầu đạt được những kết quả nổi bật.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ.

Ảnh NGỌC BÍCH

Cụ thể, triển khai hệ thống Camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với nhiều tính năng hiện đại như: quay quét 360 độ, nhận diện rõ sự vật, hiện tượng, đối tượng ở khoảng cách xa 500m đến 700m; hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, môi trường khắc nghiệt, có các tính năng cảnh báo tụ tập đám đông, nhận diện đối tượng; quản lý giao thông đô thị thông minh, tự động điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực... hướng đến hạn chế thấp nhất lực lượng CSGT phải trực tiếp chỉ huy giao thông.

Công an Hà Nội ứng dụng Al cho hệ thống tổng đài 113, 114; ứng dụng trợ lý ảo trả lời tự động tin nhắn và các cuộc gọi của người dân qua số tổng đài 1900-0113; hệ thống phần mềm số hóa tài liệu với tốc độ xử lý dữ liệu rất cao (trên 555 nghìn trang A4, khoảng 21 triệu trường thông tin chỉ trong 1 ngày).

Hiện nay, Công an Hà Nội đang triển khai hệ thống Camera AI thứ 2 với tổng số 1.837 camera.

"Bình dân học vụ số" cần được triển khai toàn diện

Để phong trào thi đua được thiết thực, phát huy hiệu quả, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các đơn vị trong lực lượng công an thành phố cần tiếp tục bảo đảm phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai toàn diện, sâu rộng, tạo không khí thi đua sôi nổi, tích cực, coi việc học tập, rèn luyện kỹ năng số là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với công tác, chiến đấu, phục vụ nhân dân.

Các đơn vị cần phải xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình, cách làm phù hợp, ứng dụng công nghệ số, Al, nền tảng học tập trực tuyến, phát huy nguồn lực hiện có bảo đảm phong trào thực hiện bài bản, linh hoạt, sáng tạo, sát thực tiễn; quán triệt tinh thần: cấp ủy, lãnh đạo gương mẫu; mỗi cán bộ chiến sĩ vừa học, vừa dạy.

Công an Hà Nội tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về Kỹ năng số. Ảnh NGỌC BÍCH

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần gương mẫu học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ năng số, sử dụng thành thạo các nền tảng công nghệ phục vụ công tác; hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân, nhất là người cao tuổi, người yếu thế tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Thi đua tự học, rèn kỹ năng số đáp ứng yêu cầu công tác…

Cùng với lễ phát động, Công an Hà Nội cũng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về Kỹ năng số, Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên nền tảng “Bình dân học vụ số”.

Qua đó, nâng cao nhận thức cho toàn thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố về vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…

Từ việc sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng, ứng dụng công nghệ vào điều tra, xử lý vụ việc, đến việc nắm bắt thông tin và phòng chống tội phạm công nghệ cao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.