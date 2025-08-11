Tuổi trẻ Công an TP.HCM tiên phong ứng dụng công nghệ phục vụ nhân dân 11/08/2025 15:33

Buổi lễ có sự tham dự của các Phó Giám đốc Công an TP.HCM, ban chỉ huy các đơn vị cấp phòng, ban và 179 đơn vị công an cơ sở trực thuộc, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Tuổi trẻ Công an TP.HCM đổi mới, sáng tạo

Tại hội trường, đại diện bốn đơn vị đã trình bày tham luận về những sáng kiến ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào thực tiễn công tác. Đại úy Trịnh Hải Thắng, Bí thư Chi đoàn Phòng Kỹ Thuật hình sự (PC09), giới thiệu công trình thanh niên “Xây dựng quy trình giám định khí cười phục vụ phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn TP.HCM”.

Công an TP.HCM tổ chức các triển lãm, hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025). Ảnh: NT

Đại úy Trần Đình Cường, Phó Trưởng Công an xã Xuân Sơn, chia sẻ về “Phần mềm hỗ trợ lập và quản lý hồ sơ ma túy”. Đại úy Nguyễn Văn Ngàn, đoàn viên Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), trình bày tham luận “Ứng dụng công nghệ AI trong công tác tuyên truyền PCCC, giữ lấy sinh mạng con người – ngay từ ngọn lửa nhỏ nhất”. Thượng úy Nguyễn Lương Gia Khánh, Bí thư Đoàn Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), giới thiệu “Giải pháp Signet phục vụ công tác chuyên môn, thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị”.

Cán bộ PX03 giới thiệu với lãnh đạo Công an TP.HCM về các robot sẽ được ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp tại các trung tâm hành chính công trong thời gian tới. Ảnh: NT

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, bày tỏ niềm vui khi được lắng nghe những ý tưởng tâm huyết của tuổi trẻ công an thành phố. Ông đánh giá, các bài tham luận không chỉ là báo cáo chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, minh chứng cho khát vọng cống hiến, làm chủ công nghệ để phục vụ người dân.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NT

“Trí tuệ của tuổi trẻ PC09 đã tạo ra ‘vũ khí’ pháp lý đi trước tội phạm. Tinh thần nhân văn của tuổi trẻ PC07 đã dùng công nghệ để cứu người bằng nhận thức, đi trước cả ngọn lửa. Sự sẻ chia của đồng chí Cường (Đại úy Trần Đình Cường, Phó Trưởng Công an xã Xuân Sơn) ở cơ sở giúp giảm gánh nặng cho đồng đội bằng phần mềm tự viết. Tư duy chiến lược của tuổi trẻ PA05 không chỉ giải quyết việc khó của đơn vị mình mà còn lan tỏa giá trị cho toàn lực lượng” – Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Ba yêu cầu để hiện thực hóa sáng kiến

Theo Đại tá Nguyễn Đình Dương, các ý tưởng đều tập trung vào ba nhu cầu lớn: cơ chế hỗ trợ, đào tạo nâng cao và trao cơ hội. Ông yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên thanh niên thi đua sáng tạo; mạnh dạn giao việc mới, việc khó; gắn kết quả đổi mới vào công tác thi đua, đánh giá cán bộ.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, trao cờ phát lệnh, giao nhiệm vụ cho Tuổi trẻ Công an Thành phố. Ảnh: NT



Ngay sau chương trình, mỗi đơn vị phải đăng ký ít nhất một công trình, phần việc; thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về tiến độ và hiệu quả. Phòng Tham mưu (PV01) được giao chủ trì, phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (PX03) tham mưu ban hành cơ chế hỗ trợ, thẩm định, nhân rộng các sáng kiến hiệu quả. Ban Thanh niên phải chủ động tổ chức tập huấn chuyên sâu, kết nối với các chuyên gia, trường đại học để không bỏ lỡ bất kỳ ý tưởng tốt nào.

Phó Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn đồng hành, lắng nghe và tạo điều kiện để đoàn viên phát huy năng lực; phần còn lại là hành động của từng cá nhân.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Trong dịp này, Công an TP.HCM khai mạc triển lãm “Công an Thành phố Hồ Chí Minh - Tiếp bước truyền thống anh hùng”; giới thiệu ba mô hình robot phục vụ đón tiếp người dân và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính; triển lãm thực tế ảo “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; triển lãm trực tuyến “Hiểm họa ma túy và cuộc chiến không khoan nhượng”.

Công an TP.HCM tổ chức nghi thức khởi động cuộc thi “Công trình sáng tạo tiêu biểu” lần thứ 1 - năm 2025 trong Tuổi trẻ Công an TP. Ảnh: NT

Đối với toàn thể đoàn viên thanh niên, đại tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh: “Các thế hệ đi trước đã dùng súng đạn để giành độc lập, thì trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, vũ khí của các đồng chí chính là trí tuệ và công nghệ. Hãy biến khó khăn thành công trình, sáng kiến cụ thể”.

Phong trào “Tuổi trẻ Công an Thành phố đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ công tác công an” giai đoạn 2025 – 2030 được khởi động bằng nghi thức trao cờ phát lệnh. Ban Giám đốc giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ công an thành phố phát huy sức trẻ, đổi mới phương thức làm việc, áp dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Theo Công an TP.HCM, đây là chương trình mở màn cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự kiện thể hiện sự quan tâm, định hướng của Ban Giám đốc đối với công tác thanh niên, khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực công tác, tiếp bước truyền thống anh hùng, vì sự bình yên của thành phố và cuộc sống của nhân dân.