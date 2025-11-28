Gắn biển số giả ô tô thuê đi trộm chó liên tỉnh 28/11/2025 12:57

(PLO)- Nhóm ba người đi thuê xe ô tô rồi gắn biển số giả, mang theo súng điện để bắn trộm 13 con chó ở tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp.

Ngày 28-11, phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Quốc Khánh (33 tuổi, quê Đồng Tháp), Trần Văn Tuấn Tài (30 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, liên quan đến vụ trộm chó liên tỉnh tại Đồng Tháp và Tây Ninh.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành truy xét Nguyễn Minh Trung (41 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra cùng với hành vi trên.

Video: Nhóm 3 người đi ô tô biển số giả, dùng súng điện trộm nhiều con chó ở Đồng Tháp và Tây Ninh.

Trước đó, vào tối 24-11, người dân xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh phản ánh về việc nhóm người sử dụng xe ô tô tiếp cận nhà dân rồi dùng súng xung điện bắn hạ chó tại khu vực. Không chỉ tại xã Thuận Mỹ mà tại các xã lân cận, người dân cũng bức xúc phản ánh việc bị các đối tượng đi xe ô tô bắt trộm chó.

Nhóm 3 nghi phạm đi trộm chó tối 24-11. Ảnh cắt từ clip

Tiếp nhận thông tin trên, Công an xã Thuận Mỹ (Tây Ninh) phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành rà soát, truy xét nghi phạm.

Bằng phương pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã truy tìm chiếc xe 7 chỗ mà các đối tượng dùng làm phương tiện đi gây án.

Chiếc xe trên được xác định gắn biển số giả. Lần theo dấu vết, Phòng Cảnh sát hình sự xác định có 3 người thực hiện các vụ trộm chó trên tại địa bàn nhiều xã như Thuận Mỹ, Tầm Vu, An Lục Long, Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) và xã Chợ Gạo (tỉnh Đồng Tháp).

Nguyễn Quốc Khánh tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Trong lúc các đơn vị chức năng tổ chức truy xét, biết không thể trốn, Nguyễn Quốc Khánh đã đến Công an xã Hậu Mỹ, nơi Khánh cư ngụ đầu thú.

Bước đầu Khánh khai cùng Trung, Tài thuê xe ô tô 7 chỗ BKS 71A-128…của chị HTTL (quê Vĩnh Long) sau đó gắn BKS giả 62A-123.68. Các đối tượng chạy xe từ Đồng Tháp đến Tây Ninh, qua các khu vực xã có đường nông thôn để bắn trộm chó.

Từ tối 24 đến sáng 25-11, nhóm này bắn hạ được 13 con chó có trọng lượng trên 300kg đem bán được 12 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.