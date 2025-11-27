Bắt nghi phạm đầu tiên trong vụ dùng ô tô 7 chỗ đi trộm chó 27/11/2025 09:54

(PLO)- Lực lượng chức năng xã Thuận Mỹ đã bắt được một nghi phạm trong nhóm sử dụng ô tô 7 chỗ đi trộm chó, tiếp tục truy xét những người còn lại.

Sáng 27-11, thông tin từ UBND xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh, cho biết lực lượng Công an xã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh đã truy xét bắt được 1 nghi phạm liên quan vụ trộm chó tại địa phương. Nghi phạm bị bắt được xác định thường trú xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Như PLO đã thông tin, vào lúc 22h57 ngày 24-11, trên đường tỉnh 827B, camera an ninh của người dân tại ấp Bình An, xã Thuận Mỹ, đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc.

Ô tô 7 chỗ dừng lại, bắn chích điện rồi bắt chó. Ảnh: Cắt từ clip

Hình ảnh cho thấy một con chó từ trong nhà dân chạy ra và đứng ở lề đường. Ngay lúc đó, một ô tô màu trắng loại 7 chỗ, biển số 62A-12368 bật đèn sáng, chạy tới và dừng lại ngay trước ngôi nhà.

Từ phía ghế sau của ô tô, một người đàn ông mở cửa bước xuống, nhanh chóng tiếp cận và bắt con chó. Phát hiện sự việc, chủ nhà chạy ra hỏi: "Làm gì vậy, bắt chó đi đâu vậy?". Phía bên kia trả lời: "Đâu có".

Ngay lập tức người này ôm con chó khoảng 10 kg leo lên xe, chiếc ô tô lùi nhanh về phía sau rời khỏi hiện trường chỉ trong vài giây.

Chủ nhà cho biết nghi phạm đã sử dụng một vật dụng để bắn con chó trước khi ôm nó lên xe tẩu thoát. Ngay sau sự việc, người dân đã trình báo Công an xã Thuận Mỹ và cung cấp toàn bộ hình ảnh camera phục vụ công tác truy xét.

Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Công an xã Thuận Mỹ tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt những nghi phạm còn lại trong vụ trộm chó xảy ra tại địa phương, gây bức xúc cho người dân.