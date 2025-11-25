Camera ghi lại cảnh người đàn ông đi ô tô 7 chỗ trộm chó ngay trước nhà dân 25/11/2025 11:15

(PLO)- Nhóm trộm chó đi ô tô 7 chỗ, dùng súng điện bắn gục chó trước cửa nhà dân ở Tây Ninh khiến nhiều người bức xúc.

Sáng 25-11, trên mạng xã hội lan truyền clip về việc kẻ trộm lái ô tô bắn chích điện tự chế bắt trộm chó.

Video: Nhóm trộm lái ô tô dùng súng điện bắt chó ngay trước cửa nhà dân.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trước một căn nhà trên đường 827B, thuộc địa phận ấp Bình An, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh.

Trao đổi với PV, chị HT (xã Thuận Mỹ) cho biết mình là chủ của con chó bị trộm bắt trong clip trên mạng.

Ô tô 7 chỗ dừng lại, bắn chích điện rồi bắt đi con chó. Ảnh: Cắt từ clip

Theo nội dung clip, vào lúc 22 giờ 52 ngày 24-11, một chiếc ô tô loại 7 chỗ chạy trên đường 827B, khi đến khu vực nhà chị T, thấy con chó trước cửa nhà thì dừng lại.

Lúc này, một người trên xe ngồi ghế sau bước xuống rồi dùng súng điện tự chế bắn trúng một con chó. Trúng chích điện, con chó nằm gục rồi bị người này ôm đi.

Lúc này, chồng chị T đang đứng trước cửa nhà, thấy sự việc liền nói: "Làm gì vậy, bắt chó đi đâu vậy". Phía bên kia trả lời rằng "đâu có". Chồng chị T liền phát hiện bị trộm chó nên la lên cho chị T trong nhà biết. Kẻ trộm đã nhanh chóng ôm con chó lên xe rồi cùng đồng phạm nhanh chóng rời đi.

Chị T cũng cho biết trong nhà có người, nhìn ra thấy con chó bị bắt trước mặt nhưng không dám chạy theo vì thấy cầm súng.

“Con chó gia đình nuôi khoảng hai năm, nặng khoảng 10 kg, con chó bị mất là con chó đực. Trước đó con chó cái cũng bị bắn trộm nhưng trộm không bắt được. Con chó bị thương sau đó đã trở về nhà" - chị T nói.

Ngay sau đó, chị T đã trình báo ngay vụ việc cho cơ quan chức năng và đăng clip lên mạng xã hội để người dân cảnh giác.