Công an Tây Ninh giải cứu một thiếu nữ bị 'bắt cóc online' đòi 1 tỉ tiền chuộc 06/09/2025 20:22

Ngày 6-9, Đồn Công an Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa phối hợp các lực lượng liên quan giải cứu thành công cháu HPT (18 tuổi, ngụ Hà Nội) khỏi màn kịch “bắt cóc online” của nhóm lừa đảo, yêu cầu gia đình chuyển 1 tỉ đồng tiền chuộc.

Giải cứu thiếu nữ 18 tuổi khỏi bẫy “bắt cóc online” đòi 1 tỉ đồng. Ảnh: C.A

Trước đó, rạng sáng 5-9, Công an phường Định Công, TP Hà Nội, thông báo về việc cháu T rời khỏi nhà và mất liên lạc, nghi bị kẻ xấu thao túng tâm lý.

Tiếp nhận tin báo, Công an Đồn Mộc Bài đã triển khai nghiệp vụ, phối hợp Công an xã Bến Cầu và Trạm xuất nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài rà soát địa bàn.

Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng xác định cháu T đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn và tổ chức giải cứu an toàn.

Theo T, ngày 3-9, cháu nhận được cuộc gọi từ số lạ, ban đầu là một người giả danh nhân viên giao hàng, sau đó một nhóm khác mạo danh công an, dọa có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền. Những người này yêu cầu nạn nhân cài ứng dụng Zoom Workplace, bật camera, chia sẻ màn hình điện thoại và tuyệt đối không liên lạc với ai.

Những người này còn yêu cầu cháu T từ Hà Nội bay vào TP.HCM, sau đó được một tài xế đưa thẳng đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài để “làm việc”. Trong khi đó, gia đình liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi đe dọa, buộc phải chuyển 1 tỉ đồng để “chuộc con”.

May mắn, nạn nhân đã được Công an tỉnh Tây Ninh giải cứu kịp thời trước khi xảy ra hậu quả đáng tiếc. Gia đình cháu T sau đó đã viết thư cảm ơn lực lượng công an vì hành động nhanh chóng và hiệu quả.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không làm theo hướng dẫn của các số điện thoại lạ, đặc biệt là khi bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, người dân cũng cần chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè để tránh rơi vào bẫy của loại tội phạm “bắt cóc online” đang ngày càng tinh vi.