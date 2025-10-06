Vụ bắn tử vong 3 người ở Đồng Nai: Bàng hoàng động cơ gây án của nghi phạm 06/10/2025 14:33

(PLO)- Bước đầu nghi phạm khai động cơ bắn tử vong 3 người trong gia đình ở Đồng Nai là "thực hiện nhiệm vụ trong game giao"

Ngày 6-10, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp cơ quan chức năng để lấy lời khai nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Bình Phước cũ) làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Nghi phạm Tùng sau khi gây án đã lẩn trốn tại khu phố 8, phường Phước Bình (Đồng Nai). Đến 16 giờ 30 ngày 5-10, hàng chục trinh sát đã vây ráp, bắt giữ Tùng.

Tang vật cảnh sát thu được gồm nhiều bộ phận của súng, pháo khói, băng keo đen, giảm thanh, ống ngắm...

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nghi phạm nghiện game nặng. Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, động cơ bắn tử vong 3 người ở xã Đăk Nhau là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi".